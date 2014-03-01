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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Челси
Фулхэм - Челси: обзор матча 01 марта 2014
Фулхэм
01.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Челси
71'
Д. Хейтинга
51'
А. Шюррле
63'
А. Шюррле
67'
А. Шюррле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Челси
84'
Замена
Д. Луис
️️️️
А. Шюррле
79'
Замена
Д. Ба
️️️️
Д. Терри
Замена
Г. Карагунис
️️️️
С. Паркер
76'
74'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Оскар
ГОЛ! 1:3!
Д. Хейтинга
71'
67'
ГОЛ! 0:3!
А. Шюррле
Пас отдал
Ф. Торрес
63'
ГОЛ! 0:2!
А. Шюррле
Пас отдал
Э. Азар
Замена
Л. Холтби
️️️️
П. Касами
60'
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Э. Азар
50'
Желтая карточка
Рамирес
Желтая карточка
П. Касами
48'
Желтая карточка
А. Дежага
35'
Замена
Д. Берн
️️️️
Б. Хангеланд
15'
Травма
Б. Хангеланд
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
2
Клинт Демпси
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
18
Неманья Матич
ЦП
8
Оскар
ЦП
20
Андре Шюррле
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Дэн Берн
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
4-4-1-1
1
Стекеленбург
15
Ричардсон
5
Хейтинга
4
Хангеланд
27
Ритер
23
Касами
8
Паркер
14
Сидуэлл
21
Дежага
2
Демпси
10
Бент
4-1-2-2-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
20
Иванович
26
Терри
24
Кэхилл
7
Рамирес
18
Матич
8
Оскар
20
Шюррле
10
Азар
9
Торрес
4
Хангеланд
5
Берн
5
Берн
4
Хангеланд
23
Касами
90
Холтби
90
Холтби
23
Касами
8
Паркер
14
Карагунис
14
Карагунис
8
Паркер
20
Шюррле
4
Луис
4
Луис
20
Шюррле
8
Оскар
12
Оби Микел
12
Оби Микел
8
Оскар
26
Терри
19
Ба
19
Ба
26
Терри
Остались в запасе
Фулхэм
Челси
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
10
Виллиан
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Фулхэм - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:15 (прямая)
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