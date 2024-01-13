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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Фулхэм
Челси - Фулхэм: обзор матча 13 января 2024
Челси
13.01.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
45+4'
К. Палмер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Фулхэм
Замена
Э. Гилхрист
️️️️
М. Густо
90'
+3
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
К. Палмер
90'
+2
83'
Замена
С. Лукич
️️️️
Ж. Палинья
82'
Замена
Р. Муньис
️️️️
А. Перейра
Желтая карточка
К. Палмер
79'
Желтая карточка
Т. Силва
79'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
Р. Стерлинг
77'
Желтая карточка
А. Дисаси
75'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
А. Броя
66'
64'
Замена
Т. Кастань
️️️️
К. Тете
64'
Замена
Б. Рид
️️️️
Х. Уилсон
Желтая карточка
Э. Фернандес
58'
49'
Желтая карточка
Х. Уилсон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Палмер
45'
+4
Желтая карточка
М. Густо
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Петрович
5
Дисаси
3
Силва
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
8
Галлахер
19
Стерлинг
10
Палмер
27
Броя
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
4
Адарабиойо
6
Диоп
33
Робинсон
36
Палинья
10
Кэрни
10
Уилсон
8
Перейра
10
Виллиан
9
Хименес
19
Стерлинг
33
Чилвел
33
Чилвел
19
Стерлинг
27
Густо
12
Гилхрист
12
Гилхрист
27
Густо
10
Палмер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
10
Палмер
27
Броя
20
Мадуэке
20
Мадуэке
27
Броя
2
Тете
21
Кастань
21
Кастань
2
Тете
36
Палинья
23
Лукич
23
Лукич
36
Палинья
10
Уилсон
14
Рид
14
Рид
10
Уилсон
8
Перейра
9
Муньис
9
Муньис
8
Перейра
Остались в запасе
Челси
Фулхэм
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Челси - Фулхэм
5
1
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
9
Офсайды
4
0
Количество передач
519
412
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.97
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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