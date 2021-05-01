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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Фулхэм
Челси - Фулхэм: обзор матча 01 мая 2021
Челси
01.05.2021, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
10'
К. Хаверц
49'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Фулхэм
90'
+4
Желтая карточка
О. Эйна
81'
Замена
А. Митрович
️️️️
Д. Майя
Замена
М. Алонсо
️️️️
Б. Чилвел
81'
78'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Б. Рид
78'
Замена
Д. Онома
️️️️
И. Кавалейру
Замена
Т. Абрахам
️️️️
М. Маунт
76'
Замена
Н. Канте
️️️️
Х. Зиеш
66'
ГОЛ! 2:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Т. Вернер
49'
Желтая карточка
К. Зума
41'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
М. Маунт
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
17
Джошуа Онома
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Менди
15
Кристенсен
3
Силва
4
Зума
33
Чилвел
24
Джеймс
6
Гилмор
7
Маунт
22
Зиеш
29
Хаверц
11
Вернер
4-1-1-2-2
23
Ареоля
34
Эйна
2
Андерсен
4
Адарабиойо
33
Робинсон
99
Лемина
99
Ангисса
8
Иван Кавалейру
14
Рид
9
Майя
11
Лукман
33
Чилвел
3
Алонсо
3
Алонсо
33
Чилвел
22
Зиеш
91
Канте
91
Канте
22
Зиеш
7
Маунт
18
Абрахам
18
Абрахам
7
Маунт
14
Рид
14
Карвалью
14
Карвалью
14
Рид
8
Иван Кавалейру
17
Онома
17
Онома
8
Иван Кавалейру
9
Майя
9
Митрович
9
Митрович
9
Майя
Остались в запасе
Челси
Фулхэм
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Кепа
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Кепа
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Челси - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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