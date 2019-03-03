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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Челси
Фулхэм - Челси: обзор матча 03 марта 2019
Фулхэм
03.03.2019, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Челси
27'
К. Чамберс
20'
Г. Игуаин
31'
Жоржиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Челси
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Т. Кэрни
80'
78'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Р. Баркли
74'
Замена
Педро
️️️️
Э. Азар
Замена
Ф. Айите
️️️️
Р. Бабел
71'
68'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Жоржиньо
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
К. МакДональд
62'
61'
Желтая карточка
Жоржиньо
Желтая карточка
К. МакДональд
51'
31'
ГОЛ! 1:2!
Жоржиньо
Пас отдал
Э. Азар
ГОЛ! 1:1!
К. Чамберс
Пас отдал
Р. Бабел
27'
Желтая карточка
К. Чамберс
22'
20'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
С. Аспиликуэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фулхэм
31
Фабри
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-2-2
15
Серхио Рико
6
Нордтвейт
3
Рим
12
Чамберс
23
Брайан
3
Одои
29
МакДональд
10
Кэрни
9
Митрович
8
Бабел
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
15
Кристенсен
33
Эмерсон
91
Канте
6
Баркли
21
Жоржиньо
10
Виллиан
10
Азар
9
Игуаин
29
МакДональд
99
Ангисса
99
Ангисса
29
МакДональд
8
Бабел
11
Айите
11
Айите
8
Бабел
10
Кэрни
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Кэрни
21
Жоржиньо
8
Ковачич
8
Ковачич
21
Жоржиньо
6
Баркли
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
6
Баркли
10
Азар
9
Педро
9
Педро
10
Азар
Остались в запасе
Фулхэм
Челси
31
Фабри
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Фулхэм - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
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