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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Челси
Фулхэм - Челси: обзор матча 12 января 2023
Фулхэм
12.01.2023, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Челси
25'
Виллиан
73'
К. Винисиус
47'
К. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Челси
Желтая карточка
Б. Лено
90'
+5
Замена
Н. Чалоба
️️️️
К. Винисиус
90'
+3
Замена
Д. Джеймс
️️️️
А. Перейра
90'
+3
Желтая карточка
Т. Адарабиойо
84'
Замена
М. Соломон
️️️️
Виллиан
83'
80'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Маунт
79'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
Т. Чалоба
79'
Замена
К. Галлахер
️️️️
М. Ковачич
79'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Л. Холл
76'
Желтая карточка
М. Маунт
ГОЛ! 2:1!
К. Винисиус
Пас отдал
А. Перейра
73'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Б. Рид
68'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
68'
62'
Желтая карточка
Л. Холл
58'
Красная карточка
Ж. Феликс
56'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Д. Закария
47'
ГОЛ! 1:1!
К. Кулибали
36'
Желтая карточка
Т. Чалоба
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
25'
Желтая карточка
А. Перейра
14'
Желтая карточка
Э. Робинсон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
2
Тете
36
Палинья
6
Рид
10
Виллиан
14
Рид
8
Перейра
95
Винисиус
4-1-2-1-2
13
Кепа
3
Аспиликуэта
3
Силва
3
Кулибали
27
Чалоба
6
Закария
8
Ковачич
3
Холл
7
Маунт
29
Хаверц
79
Феликс
8
Перейра
7
Джеймс
7
Джеймс
8
Перейра
95
Винисиус
15
Чалоба
15
Чалоба
95
Винисиус
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
10
Виллиан
10
Соломон
10
Соломон
10
Виллиан
14
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
14
Рид
27
Чалоба
17
Кукурелья
17
Кукурелья
27
Чалоба
8
Ковачич
8
Галлахер
8
Галлахер
8
Ковачич
6
Закария
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
6
Закария
3
Холл
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
3
Холл
7
Маунт
22
Зиеш
22
Зиеш
7
Маунт
Остались в запасе
Фулхэм
Челси
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Давид Фофана
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Давид Фофана
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Фулхэм - Челси
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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