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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Челси
Фулхэм - Челси: обзор матча 28 декабря 2008
Фулхэм
28.12.2008, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Челси
11'
К. Демпси
90'
К. Демпси
51'
Ф. Лэмпард
75'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Челси
+2
Желтая карточка
Ж. Босингва
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Мерфи
+1
Желтая карточка
Деку
ГОЛ! 2:2!
К. Демпси
Пас отдал
С. Дэйвис
Замена
Л. Андреасен
️️️️
Д. Этуху
ГОЛ! 1:2!
Ф. Лэмпард
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Коул
ГОЛ! 1:1!
Ф. Лэмпард
Замена
Р. Карвалью
️️️️
Алекс
Замена
Н. Анелька
️️️️
Ф. Малуда
Травма
Ф. Малуда
ГОЛ! 1:0!
К. Демпси
Пас отдал
С. Дэйвис
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
29
Саймон Дэйвис
ПП
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
0
Деку
ЦП
12
Джо Коул
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
18
Джулиан Грэй
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
Челси
23
Карло Кудичини
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
4-4
32
Шварцер
15
Кончески
4
Хангеланд
3
Хьюз
44
Пэйнтсил
2
Демпси
13
Мерфи
20
Этуху
29
Дэйвис
4-1-2-2-1
1
Чех
3
Босингва
20
Иванович
33
Алекс
3
Коул
12
Оби Микел
8
Лэмпард
0
Деку
12
Коул
13
Малуда
11
Дрогба
13
Мерфи
22
Бэйрд
22
Бэйрд
13
Мерфи
20
Этуху
2
Андреасен
2
Андреасен
20
Этуху
33
Алекс
6
Карвалью
6
Карвалью
33
Алекс
13
Малуда
39
Анелька
39
Анелька
13
Малуда
12
Коул
8
Калу
8
Калу
12
Коул
Остались в запасе
Фулхэм
Челси
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
18
Джулиан Грэй
ЦП
3
Тони Каллио
ЛЗ
23
Карло Кудичини
ВР
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
18
Джулиан Грэй
ЦП
3
Тони Каллио
ЛЗ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Фулхэм - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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