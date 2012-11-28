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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Фулхэм
Челси - Фулхэм: обзор матча 28 ноября 2012
Челси
28.11.2012, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Фулхэм
82'
Замена
М. Петрич
️️️️
У. Родальега
Замена
М. Марин
️️️️
Э. Азар
80'
73'
Замена
К. Фрей
️️️️
Г. Карагунис
Желтая карточка
Д. Луис
72'
Желтая карточка
О. Ромеу
69'
Желтая карточка
Б. Иванович
66'
63'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
М. Диарра
Замена
Х. Мата
️️️️
Р. Бертранд
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
(К)
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Райан Бертранд
ЛП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Рамирес
ПП
8
Оскар
ЛФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Эден Азар
РФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Георгиос Карагунис
ЛП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
10
Димитар Бербатов
(К)
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
22
Марко Марин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
4-3-3
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
4
Луис
3
Аспиликуэта
5
Бертранд
21
Ромеу
7
Рамирес
8
Оскар
9
Торрес
10
Азар
4-4-2
32
Шварцер
27
Ритер
3
Хьюз
14
Сендерос
6
Риисе
16
Дафф
14
Сидуэлл
9
Диарра
14
Карагунис
10
Бербатов
23
Родальега
5
Бертранд
64
Мата
64
Мата
5
Бертранд
10
Азар
22
Марин
22
Марин
10
Азар
9
Диарра
22
Бэйрд
22
Бэйрд
9
Диарра
14
Карагунис
11
Фрей
11
Фрей
14
Карагунис
23
Родальега
33
Петрич
33
Петрич
23
Родальега
Остались в запасе
Челси
Фулхэм
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Нил Этеридж
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Челси - Фулхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:35 (прямая)
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