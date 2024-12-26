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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Фулхэм
Челси - Фулхэм: обзор матча 26 декабря 2024
Челси
26.12.2024, четверг, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
16'
К. Палмер
82'
Х. Уилсон
90+5'
Р. Муньис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Фулхэм
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Р. Муньис
Пас отдал
С. Лукич
90'
+2
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
А. Ивоби
90'
+1
Желтая карточка
Э. Робинсон
82'
ГОЛ! 1:1!
Х. Уилсон
Пас отдал
Т. Кастань
74'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
73'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Джексон
73'
67'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
П. Нету
59'
38'
Желтая карточка
Й. Андерсен
34'
Желтая карточка
С. Лукич
ГОЛ! 1:0!
К. Палмер
Пас отдал
Л. Колуилл
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
(К)
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
10
Тайрик Джордж
ЛВ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
24
Джошуа Кинг
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
4
Адарабиойо
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
7
Нету
19
Санчо
11
Джексон
10
Палмер
3-2-1-3-1
1
Лено
3
Бейсси
6
Диоп
2
Андерсен
21
Кастань
33
Робинсон
23
Лукич
24
Траоре
8
Перейра
17
Ивоби
9
Хименес
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
17
Ивоби
30
Сессеньон
30
Сессеньон
17
Ивоби
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
24
Траоре
10
Уилсон
10
Уилсон
24
Траоре
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Челси
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
10
Тайрик Джордж
ЛВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
13
Стивен Бенда
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
10
Тайрик Джордж
ЛВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Челси - Фулхэм
1
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
13
13
Офсайды
3
1
Количество передач
500
558
Сейвы
5
7
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.32
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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