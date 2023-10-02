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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Челси
Фулхэм - Челси: обзор матча 02 октября 2023
Фулхэм
02.10.2023, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Челси
18'
М. Мудрик
19'
А. Броя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Челси
90'
+6
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
М. Кайседо
90'
+5
Замена
А. Матос
️️️️
Э. Фернандес
87'
Желтая карточка
Р. Санчес
78'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
К. Палмер
Замена
С. Лукич
️️️️
А. Перейра
75'
68'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
66'
65'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
А. Броя
Желтая карточка
А. Перейра
57'
Желтая карточка
К. Винисиус
57'
55'
Желтая карточка
К. Палмер
Замена
А. Ивоби
️️️️
Х. Уилсон
53'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Хименес
53'
46'
Замена
Я. Матсен
️️️️
М. Мудрик
34'
Желтая карточка
М. Кукурелья
19'
ГОЛ! 0:2!
А. Броя
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Мудрик
Пас отдал
Л. Колуилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
44
Джош Брукинг
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
6
Алекс Матос
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
6
Диоп
3
Рим
21
Кастань
36
Палинья
6
Рид
10
Виллиан
8
Перейра
10
Уилсон
9
Хименес
4-2-1-2-1
97
Санчес
5
Дисаси
3
Силва
6
Колуилл
17
Кукурелья
17
Фернандес
25
Кайседо
8
Галлахер
10
Палмер
27
Мудрик
27
Броя
8
Перейра
23
Лукич
23
Лукич
8
Перейра
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
10
Уилсон
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Уилсон
9
Хименес
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Хименес
27
Мудрик
22
Матсен
22
Матсен
27
Мудрик
10
Палмер
18
Угочукву
18
Угочукву
10
Палмер
27
Броя
19
Стерлинг
19
Стерлинг
27
Броя
25
Кайседо
20
Мадуэке
20
Мадуэке
25
Кайседо
17
Фернандес
6
Матос
6
Матос
17
Фернандес
Остались в запасе
Фулхэм
Челси
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
1
Джордже Петрович
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
44
Джош Брукинг
ЦЗ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
44
Джош Брукинг
ЦЗ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Фулхэм - Челси
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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