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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Фулхэм
Челси - Фулхэм: обзор матча 02 декабря 2018
Челси
02.12.2018, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
4'
Педро
82'
Р. Лофтус-Чик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Фулхэм
Желтая карточка
А. Мората
83'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
Э. Азар
82'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
М. Алонсо
78'
76'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Т. Кэрни
Замена
А. Мората
️️️️
О. Жиру
70'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
69'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Ковачич
67'
54'
Желтая карточка
Д. Одои
46'
Замена
Ф. Айите
️️️️
Р. Сессеньон
46'
Замена
А. Камара
️️️️
С. Йохансен
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Н. Канте
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Алонсо
22
Рюдигер
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
10
Азар
9
Педро
9
Жиру
3-2-3-1
15
Серхио Рико
26
Моусон
23
Ле Марша
12
Чамберс
3
Одои
30
Сессеньон
14
Сери
10
Йохансен
10
Кэрни
9
Митрович
3
Алонсо
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
3
Алонсо
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
9
Жиру
21
Мората
21
Мората
9
Жиру
10
Кэрни
92
Кебану
92
Кебану
10
Кэрни
30
Сессеньон
11
Айите
11
Айите
30
Сессеньон
10
Йохансен
33
Камара
33
Камара
10
Йохансен
Остались в запасе
Челси
Фулхэм
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
75
Ибрахима Сиссе
ОП
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Челси - Фулхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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