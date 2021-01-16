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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Челси
Фулхэм - Челси: обзор матча 16 января 2021
Фулхэм
16.01.2021, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Челси
78'
М. Маунт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Челси
90'
+4
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
А. Лукман
88'
Замена
Д. Брайан
️️️️
О. Эйна
83'
Замена
А. Камара
️️️️
Б. Рид
83'
82'
Желтая карточка
Т. Силва
Замена
Д. Онома
️️️️
И. Кавалейру
79'
78'
ГОЛ! 0:1!
М. Маунт
75'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Х. Зиеш
75'
Замена
Т. Вернер
️️️️
О. Жиру
72'
Желтая карточка
Х. Зиеш
Желтая карточка
Б. Рид
69'
65'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Жоржиньо
Красная карточка
Э. Робинсон
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Ареоля
2
Андерсен
4
Адарабиойо
33
Робинсон
34
Эйна
2
Тете
99
Ангисса
6
Рид
14
Рид
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
4-3-2-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
3
Силва
33
Чилвел
8
Ковачич
21
Жоржиньо
22
Зиеш
11
Пулишич
7
Маунт
9
Жиру
34
Эйна
23
Брайан
23
Брайан
34
Эйна
8
Иван Кавалейру
17
Онома
17
Онома
8
Иван Кавалейру
14
Рид
33
Камара
33
Камара
14
Рид
22
Зиеш
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
21
Жоржиньо
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Жоржиньо
9
Жиру
11
Вернер
11
Вернер
9
Жиру
Остались в запасе
Фулхэм
Челси
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Фулхэм - Челси
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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