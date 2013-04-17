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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Челси
Фулхэм - Челси: обзор матча 17 апреля 2013
Фулхэм
17.04.2013, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 3
Завершен
Челси
30'
Д. Луис
43'
Д. Терри
72'
Д. Терри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Челси
Замена
К. Фрей
️️️️
М. Петрич
82'
81'
Замена
Д. Ба
️️️️
Х. Мата
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
Г. Карагунис
77'
75'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Рамирес
72'
ГОЛ! 0:3!
Д. Терри
Пас отдал
Ф. Торрес
69'
Замена
Оскар
️️️️
Э. Азар
Замена
У. Родальега
️️️️
Й. Риисе
67'
Желтая карточка
Ф. Сендерос
47'
Желтая карточка
Б. Руис
44'
43'
ГОЛ! 0:2!
Д. Терри
Пас отдал
Х. Мата
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Луис
Пас отдал
Э. Азар
18'
Желтая карточка
Б. Иванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЛП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
22
Брайан Руис
АП
33
Младен Петрич
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
4-4-1-1
32
Шварцер
6
Риисе
14
Сендерос
4
Хангеланд
27
Ритер
18
Эмануэльсон
14
Карагунис
21
Эно
33
Петрич
22
Руис
10
Бербатов
4-2-1-2-1
1
Чех
26
Терри
20
Иванович
4
Луис
5
Бертранд
7
Рамирес
8
Лэмпард
11
Мозес
64
Мата
10
Азар
9
Торрес
14
Карагунис
5
Фримпонг
5
Фримпонг
14
Карагунис
33
Петрич
11
Фрей
11
Фрей
33
Петрич
6
Риисе
23
Родальега
23
Родальега
6
Риисе
7
Рамирес
12
Оби Микел
12
Оби Микел
7
Рамирес
10
Азар
8
Оскар
8
Оскар
10
Азар
64
Мата
19
Ба
19
Ба
64
Мата
Остались в запасе
Фулхэм
Челси
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Фулхэм - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:55 (прямая)
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