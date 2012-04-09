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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Челси
Фулхэм - Челси: обзор матча 09 апреля 2012
Фулхэм
09.04.2012, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Челси
82'
К. Демпси
45'
Ф. Лэмпард (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Челси
Замена
А. Качаниклич
️️️️
К. Фрей
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Рамирес
ГОЛ! 1:1!
К. Демпси
Пас отдал
Д. Дафф
Замена
О. Са
️️️️
М. Диарра
Замена
Д. Этуху
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Х. Мата
️️️️
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Д. Мерфи
Желтая карточка
Д. Оби Микел
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Керим Фрей
ЛП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Мусса Дембеле
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
2
Клинт Демпси
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
7
Рамирес
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-1-1
32
Шварцер
6
Риисе
4
Хангеланд
3
Хьюз
12
Келли
11
Фрей
13
Мерфи
9
Диарра
16
Дафф
8
Дембеле
2
Демпси
4-3-2-1
1
Чех
20
Иванович
24
Кэхилл
26
Терри
5
Бертранд
12
Оби Микел
8
Лэмпард
14
Мейрелеш
7
Рамирес
8
Калу
9
Торрес
13
Мерфи
20
Этуху
20
Этуху
13
Мерфи
11
Фрей
20
Качаниклич
20
Качаниклич
11
Фрей
9
Диарра
70
Са
70
Са
9
Диарра
14
Мейрелеш
64
Мата
64
Мата
14
Мейрелеш
7
Рамирес
11
Дрогба
11
Дрогба
7
Рамирес
Остались в запасе
Фулхэм
Челси
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Фулхэм - Челси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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