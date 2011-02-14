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Фулхэм - Челси
Фулхэм - Челси: обзор матча 14 февраля 2011
Фулхэм
14.02.2011, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Челси
Пенальти не реализован!
К. Демпси
+3
Желтая карточка
З. Гера
+1
Замена
З. Гера
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
М. Дембеле
Замена
С. Дэйвис
️️️️
Э. Джонсон
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Ф. Торрес
Замена
С. Калу
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
С. Сидуэлл
Желтая карточка
Б. Иванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
8
Мусса Дембеле
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ЦП
39
Николя Анелька
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
30
Сальсидо
4
Хангеланд
3
Хьюз
22
Бэйрд
2
Демпси
14
Сидуэлл
13
Мерфи
16
Дафф
8
Дембеле
17
Джонсон
4-3-2-1
1
Чех
26
Терри
4
Луис
20
Иванович
3
Коул
2
Эссьен
8
Лэмпард
7
Рамирес
39
Анелька
13
Малуда
9
Торрес
17
Джонсон
29
Дэйвис
29
Дэйвис
17
Джонсон
8
Дембеле
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
8
Дембеле
13
Мерфи
20
Гера
20
Гера
13
Мерфи
39
Анелька
8
Калу
8
Калу
39
Анелька
9
Торрес
11
Дрогба
11
Дрогба
9
Торрес
Остались в запасе
Фулхэм
Челси
13
Дэвид Стокдейл
ВР
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Фулхэм - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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