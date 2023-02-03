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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Фулхэм
Челси - Фулхэм: обзор матча 03 февраля 2023
Челси
03.02.2023, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Фулхэм
90'
+4
Замена
Л. Курзава
️️️️
А. Перейра
90'
+3
Желтая карточка
Х. Уилсон
90'
+1
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
90'
+1
Замена
К. Винисиус
️️️️
А. Митрович
Замена
Б. Чилвел
️️️️
М. Кукурелья
84'
Замена
Д. Фофана
️️️️
М. Маунт
75'
75'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Виллиан
75'
Замена
М. Соломон
️️️️
Б. Рид
67'
Желтая карточка
Б. Рид
Желтая карточка
К. Галлахер
64'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Р. Джеймс
60'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Х. Зиеш
60'
51'
Желтая карточка
А. Перейра
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
М. Мудрик
46'
22'
Желтая карточка
Ж. Палинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Кепа
17
Кукурелья
3
Силва
5
Бадьяшиль
24
Джеймс
17
Фернандес
8
Галлахер
27
Мудрик
7
Маунт
22
Зиеш
29
Хаверц
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
6
Диоп
3
Рим
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
14
Рид
8
Перейра
10
Виллиан
9
Митрович
17
Кукурелья
33
Чилвел
33
Чилвел
17
Кукурелья
24
Джеймс
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
24
Джеймс
22
Зиеш
19
Стерлинг
19
Стерлинг
22
Зиеш
27
Мудрик
20
Мадуэке
20
Мадуэке
27
Мудрик
7
Маунт
27
Фофана
27
Фофана
7
Маунт
8
Перейра
3
Курзава
3
Курзава
8
Перейра
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
14
Рид
10
Соломон
10
Соломон
14
Рид
10
Виллиан
10
Уилсон
10
Уилсон
10
Виллиан
9
Митрович
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Митрович
Остались в запасе
Челси
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Челси - Фулхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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