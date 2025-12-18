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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Спарта - Абердин
Спарта - Абердин: обзор матча 18 декабря 2025
Спарта
18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
3 : 0
Завершен
Абердин
16'
Д. Меркадо
29'
Л. Гараслин
66'
Г. Куоль
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Абердин
Завершен
90'
+3'
Замена
Велько Бирманчевич
️️️️➡️️
Лукаш Гараслин
88'
Травма
Лукаш Гараслин
87'
86'
Замена
Сиверт Хельтне Нильсен
️️️️➡️️
Грэм Шинни
86'
Замена
Анте Палаверса
️️️️➡️️
Адиль Аушиш
Замена
Мартин Сухомель
️️️️➡️️
Ярослав Зелены
80'
ГОЛ! 3:0!
Гаранг Куоль
Пас отдал
Ян Кухта
66'
Замена
Лукаш Садилек
️️️️➡️️
Сантьяго Энеме
65'
Замена
Ян Кухта
️️️️➡️️
Албион Ррахмани
65'
64'
Замена
️️️️➡️️
Матс Кнустер
64'
Замена
Ники Девлин
️️️️➡️️
Данте Полвара
59'
Желтая карточка
Йеспер Карлссон
(неспортивное поведение)
46'
Замена
Марко Лазетич
️️️️➡️️
Кевин Нисбет
Замена
Гаранг Куоль
️️️️➡️️
Джон Меркадо
46'
45'
+2'
ГОЛ! 2:0!
Лукаш Гараслин
Пас отдал
Сиверт Маннсверк
29'
ГОЛ! 1:0!
Джон Меркадо
Пас отдал
Павел Кадержабек
16'
3'
Желтая карточка
Грэм Шинни
(подножка)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Peter Vindahl Jensen
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
19
Адам Севински
ЦЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
5
Сантьяго Энеме
ЛВ
22
Лукаш Гараслин
(К)
ЛВ
7
Джон Меркадо
ПВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Абердин
1
Димитар Митов
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
22
Jack Milne
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
38
Dylan Lobban
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
11
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Спарта
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
3
Мартин Сухомель
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
52
O. Penxa
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
13
Лукаш Садилек
АП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
10
Ян Кухта
ЦФ
11
Kevin-Prince Milla
ЦФ
Абердин
41
Rodrigo Vitols
ВР
13
Nick Suman
ВР
77
Emmanuel Gyamfi
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
28
Александр Йенсен
ПЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
16
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
11
Nicolas Milanovic
ЦП
81
Топи Кескинен
ЛВ
27
Марко Лазетич
ЦФ
99
Кусини Йенги
ЦФ
3-2-1-3-1
1
19
Севински
25
Серенсен
26
Выдра
20
Зелены
3
Кадержабек
20
Маннсверк
22
Гараслин
5
Энеме
7
Меркадо
9
Ррахмани
3-1-3-1-2
1
Митов
24
Доррингтон
4
Шинни
5
Кнустер
21
Полвара
22
7
Кларксон
38
24
Аушиш
11
Карлссон
15
Нисбет
20
Зелены
3
Сухомель
3
Сухомель
20
Зелены
5
Энеме
13
Садилек
13
Садилек
5
Энеме
22
Гараслин
20
Бирманчевич
20
Бирманчевич
22
Гараслин
7
Меркадо
36
Куоль
36
Куоль
7
Меркадо
9
Ррахмани
10
Кухта
10
Кухта
9
Ррахмани
21
Полвара
2
Девлин
2
Девлин
21
Полвара
4
Шинни
6
Нильсен
6
Нильсен
4
Шинни
24
Аушиш
18
Палаверса
18
Палаверса
24
Аушиш
15
Нисбет
27
Лазетич
27
Лазетич
15
Нисбет
Остались в запасе
Спарта
Абердин
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
52
O. Penxa
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
11
Kevin-Prince Milla
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
41
Rodrigo Vitols
ВР
13
Nick Suman
ВР
77
Emmanuel Gyamfi
ЦЗ
28
Александр Йенсен
ПЗ
16
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Nicolas Milanovic
ЦП
81
Топи Кескинен
ЛВ
99
Кусини Йенги
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Остались в запасе
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
52
O. Penxa
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
11
Kevin-Prince Milla
ЦФ
Остались в запасе
41
Rodrigo Vitols
ВР
13
Nick Suman
ВР
77
Emmanuel Gyamfi
ЦЗ
28
Александр Йенсен
ПЗ
16
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Nicolas Milanovic
ЦП
81
Топи Кескинен
ЛВ
99
Кусини Йенги
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Барри Робсон
Статистика матча Спарта - Абердин
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
8
Офсайды
0
2
Количество передач
577
363
Сейвы
0
3
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.09
0.1
xGP (предотвращенные голы)
-2.12
-2.12
Информация о матче
Главный судья:
Давид Смайц
Стадион:
Дженерали Арена
Посещаемость:
14343
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