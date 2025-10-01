2 октября 2025 года на стадионе «Питтодри» в Абердине состоится матч первого тура Лиги Конференций, в котором шотландский «Абердин» примет украинский «Шахтер». Ожидается интересное противостояние, где обе команды будут стремиться стартовать в турнире с победы.

«Абердин»

«Абердин» подошел к этому матчу в плохой форме, проиграв в 3 последних играх, включая поражения в Премьершипе от «Мазеруэлла» (0:2) и «Данди Юнайтед» (0:2). В последних 5 играх команда не смогла забить ни одного гола, а пропустила 6. «Абердин» не забивает в 6 из последних 8 матчей, что является серьезной проблемой. В атаке шотландцы испытывают значительные трудности, и на этот раз им предстоит встретиться с сильным соперником в лице «Шахтера». В обороне они тоже не отличились стабильностью, пропуская в среднем 1.20 гола за матч.

«Шахтер»

«Шахтер» в последних играх демонстрирует хорошую форму, одержав победы в 3 последних матчах, в том числе над «Рухом» (4:0) в Премьер-лиге Украины и «Зарей» (1:0). В последних 5 играх команда забила 9 голов (в среднем 1.80 гола за матч) и пропустила всего 1 гол (в среднем 0.20 гола за матч). «Шахтер» не пропускает в 3 последних матчах, что свидетельствует о стабильности их обороны. В атаке украинцы продолжают демонстрировать хорошие результаты, и это делает их фаворитами в предстоящем поединке.

Факты о командах

«Абердин»

В последних 5 играх «Абердин» забивает в среднем 0.00 гола за игру

В последних 5 играх команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру

«Абердин» не забивает в 6 из последних 8 матчей

«Абердин» забивает в 6 последних матчах

«Шахтер»

В последних 5 играх «Шахтер» забивает в среднем 1.80 гола за игру

В последних 5 играх «Шахтер» пропускает в среднем 0.20 гола за игру

«Шахтер» забивает в 8 последних матчах

Побеждает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Абердин» – «Шахтер»

«Абердин» в последних играх испытывает серьезные проблемы в атаке и не смог забить в 5 последних матчах, что ставит их в невыгодное положение в матче против такого соперника, как «Шахтер». Оборона также не отличается надежностью, и они пропустили 6 голов в последних 5 играх. В свою очередь, «Шахтер» находит баланс между атакой и защитой, демонстрируя стабильность как в обороне, так и в нападении. В последних играх они не пропускают, что делает их фаворитом в предстоящем матче.

С учетом текущей формы команд, «Шахтер» выглядит намного сильнее и имеет все шансы на победу. «Абердин» будет пытаться бороться на своем стадионе, но их проблемы в атаке и защите, скорее всего, не позволят им избежать поражения.

