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  • «Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

2 октября 2025, 20:50
Абердин
02.10.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
2 : 3
Завершен
Шахтер
8' Й. Карлссон (П) 69' Н. Девлин
39' Е. Назарина 54' Л. Феррейра 60' П. Энрике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
33
Димитар Митов
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Ники Девлин
(К) ПЗ
9
Топи Кескинен
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Абердин
41
Rodrigo Vitols
ВР
13
Nick Suman
ВР
77
Emmanuel Gyamfi
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
21
Данте Полвара
ОП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
16
Dylan Lobban
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
21
Gavin Molloy
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
14
Исаке
АП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
3-4-1-2
33
Митов
24
Доррингтон
5
Кнустер
2
Девлин
17
Армстронг
18
Палаверса
7
Кларксон
22
9
Кескинен
21
Карлссон
8
Лазетич
4-4-1-1
31
Ризнык
17
Тобиас
22
Матвиенко
5
Бондарь
13
Энрике
6
Гомес
37
Феррейра
29
Назарина
10
Педриньо
27
Очеретко
9
Элиас
17
Армстронг
4
Шинни
4
Шинни
17
Армстронг
18
Палаверса
6
Нильсен
6
Нильсен
18
Палаверса
7
Кларксон
21
Полвара
21
Полвара
7
Кларксон
2
Девлин
15
Нисбет
15
Нисбет
2
Девлин
21
Карлссон
9
Йенги
9
Йенги
21
Карлссон
18
Грам
18
Грам
37
Феррейра
22
Конопля
22
Конопля
37
Феррейра
10
Педриньо
14
Исаке
14
Исаке
10
Педриньо
9
Элиас
49
Мейреллес
49
Мейреллес
9
Элиас
Остались в запасе
Абердин
Шахтер
41
Rodrigo Vitols
ВР
13
Nick Suman
ВР
77
Emmanuel Gyamfi
ЦЗ
14
Nicolas Milanovic
ЦП
16
Dylan Lobban
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
21
Gavin Molloy
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
41
Rodrigo Vitols
ВР
13
Nick Suman
ВР
77
Emmanuel Gyamfi
ЦЗ
14
Nicolas Milanovic
ЦП
16
Dylan Lobban
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
21
Gavin Molloy
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Абердин - Шахтер
4
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
9
Офсайды
1
0
Количество передач
220
602
Сейвы
1
3
Точность передач %
68
87
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Абердин» против «Шахтера», 2 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Абердин» – «Шахтер»

«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Шахтер Абердин
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