02.10.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
Лига конференций, 1 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Абердин
Абердин
3-4-1-2
33
Митов
24
Доррингтон
5
Кнустер
2
Девлин
17
Армстронг
18
Палаверса
7
Кларксон
22
9
Кескинен
21
Карлссон
8
Лазетич
4-4-1-1
31
Ризнык
17
Тобиас
22
Матвиенко
5
Бондарь
13
Энрике
6
Гомес
37
Феррейра
29
Назарина
10
Педриньо
27
Очеретко
9
Элиас
17
Армстронг
4
Шинни
4
Шинни
17
Армстронг
18
Палаверса
6
Нильсен
6
Нильсен
18
Палаверса
7
Кларксон
21
Полвара
21
Полвара
7
Кларксон
2
Девлин
15
Нисбет
15
Нисбет
2
Девлин
21
Карлссон
9
Йенги
9
Йенги
21
Карлссон
18
Грам
18
Грам
37
Феррейра
22
Конопля
22
Конопля
37
Феррейра
10
Педриньо
14
Исаке
14
Исаке
10
Педриньо
9
Элиас
49
Мейреллес
49
Мейреллес
9
Элиас
Остались в запасе
Абердин
Шахтер
41
Rodrigo Vitols
ВР
13
Nick Suman
ВР
77
Emmanuel Gyamfi
ЦЗ
14
Nicolas Milanovic
ЦП
16
Dylan Lobban
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
21
Gavin Molloy
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
41
Rodrigo Vitols
ВР
13
Nick Suman
ВР
77
Emmanuel Gyamfi
ЦЗ
14
Nicolas Milanovic
ЦП
16
Dylan Lobban
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
21
Gavin Molloy
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Абердин - Шахтер
4
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
9
Офсайды
1
0
Количество передач
220
602
Сейвы
1
3
Точность передач %
68
87
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Абердин» против «Шахтера», 2 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Абердин» – «Шахтер»
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Источник: «Бомбардир»