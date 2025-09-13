ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы

Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря

Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов

Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»