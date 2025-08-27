28 августа на Национальном стадионе в Бухаресте пройдeт ответный поединок 4-го раунда плей-офф Лиги Европы между «ФКСБ» и «Абердином». Первая встреча завершилась результативной ничьей 2:2, и теперь судьба выхода в групповой этап решится в Румынии. Обе команды показывают нестабильные результаты в своих чемпионатах, но сохраняют амбиции в еврокубке.

«ФКСБ»

Румынский клуб подходит к матчу с серией разнонаправленных результатов. В Лиге Европы «ФКСБ» не проигрывает на протяжении трeх игр и всегда забивает, что подтверждает атакующий потенциал команды. Победа над «Дритой» и ничья в Глазго позволяют верить в положительный исход. При этом оборона остаeтся проблемой – команда пропускает в каждом из 10 последних матчей и в среднем получает 1.60 гола за игру. За 5 последних встреч румыны забили 7 голов и пропустили 8, что указывает на дисбаланс между линиями. Домашний фактор может сыграть ключевую роль, так как поддержка трибун и привычные условия усиливают атакующую активность.

«Абердин»

Шотландцы показывают похожую нестабильность. После уверенной победы в Кубке лиги над «Гринок Мортон» они потерпели поражения от «Селтика» и «Хартса», что ударило по уверенности. В еврокубке команда сумела дважды отличиться в домашней встрече против «ФКСБ», но при этом снова не обошлось без ошибок в обороне. В последних 5 матчах «Абердин» забил 6 голов и пропустил 9, средние показатели – 1.20 забито и 1.80 пропущено за игру. Несмотря на неплохой атакующий потенциал, регулярные провалы в защите делают команду уязвимой, особенно на выезде.

Факты о командах

«ФКСБ»

Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги Европы

Забивает в 3 еврокубковых играх подряд

Пропускает в каждом из 10 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Абердин»

В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)

6 голов за последние 5 игр

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Уступил в 2 последних матчах национального чемпионата

Прогноз на матч

Ответная встреча обещает быть результативной: обе команды располагают атакующим потенциалом, но при этом страдают от проблем в обороне. «ФКСБ» имеет преимущество домашнего поля и более сбалансированный состав, что повышает его шансы. «Абердин» способен забить, но слишком часто допускает ошибки в защите. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа румынского клуба при игре «верхом».

Рекомендованные ставки