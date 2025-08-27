Введите ваш ник на сайте
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85

27 августа 2025 8:36
ФКСБ - Абердин
28 авг. 2025, четверг 21:30 | Лига Европы, 4 раунд
28 августа на Национальном стадионе в Бухаресте пройдeт ответный поединок 4-го раунда плей-офф Лиги Европы между «ФКСБ» и «Абердином». Первая встреча завершилась результативной ничьей 2:2, и теперь судьба выхода в групповой этап решится в Румынии. Обе команды показывают нестабильные результаты в своих чемпионатах, но сохраняют амбиции в еврокубке.

«ФКСБ»

Румынский клуб подходит к матчу с серией разнонаправленных результатов. В Лиге Европы «ФКСБ» не проигрывает на протяжении трeх игр и всегда забивает, что подтверждает атакующий потенциал команды. Победа над «Дритой» и ничья в Глазго позволяют верить в положительный исход. При этом оборона остаeтся проблемой – команда пропускает в каждом из 10 последних матчей и в среднем получает 1.60 гола за игру. За 5 последних встреч румыны забили 7 голов и пропустили 8, что указывает на дисбаланс между линиями. Домашний фактор может сыграть ключевую роль, так как поддержка трибун и привычные условия усиливают атакующую активность.

«Абердин»

Шотландцы показывают похожую нестабильность. После уверенной победы в Кубке лиги над «Гринок Мортон» они потерпели поражения от «Селтика» и «Хартса», что ударило по уверенности. В еврокубке команда сумела дважды отличиться в домашней встрече против «ФКСБ», но при этом снова не обошлось без ошибок в обороне. В последних 5 матчах «Абердин» забил 6 голов и пропустил 9, средние показатели – 1.20 забито и 1.80 пропущено за игру. Несмотря на неплохой атакующий потенциал, регулярные провалы в защите делают команду уязвимой, особенно на выезде.

Факты о командах

«ФКСБ»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги Европы
  • Забивает в 3 еврокубковых играх подряд
  • Пропускает в каждом из 10 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Абердин»

  • В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • 6 голов за последние 5 игр
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • Уступил в 2 последних матчах национального чемпионата

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  2:2
Лига Европы, 4 раунд
Абердин
2 : 2
21.08.2025
ФКСБ

Прогноз на матч

Ответная встреча обещает быть результативной: обе команды располагают атакующим потенциалом, но при этом страдают от проблем в обороне. «ФКСБ» имеет преимущество домашнего поля и более сбалансированный состав, что повышает его шансы. «Абердин» способен забить, но слишком часто допускает ошибки в защите. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа румынского клуба при игре «верхом».

Рекомендованные ставки

  • Победа «ФКСБ» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Абердин ФКСБ
