«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж

Голкипер шотландского «Ливингстона» Иван Коновалов порекомендовал футболистам-соотечественникам ехать в другие страны, если есть возможность.

«Мало европейских клубов смотрят за российским чемпионатом. Никакая политическая обстановка не мешает, решает только квалификация футболиста. Смотреть надо в контексте определенного игрока. Какой совет дал бы российским футболистам, которые имеют предложение из-за рубежа? Ехать. Коротко и ясно: ехать», – сказал игрок.