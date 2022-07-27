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    «Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж

    Голкипер шотландского «Ливингстона» Иван Коновалов порекомендовал футболистам-соотечественникам ехать в другие страны, если есть возможность.

    «Мало европейских клубов смотрят за российским чемпионатом. Никакая политическая обстановка не мешает, решает только квалификация футболиста. Смотреть надо в контексте определенного игрока. Какой совет дал бы российским футболистам, которые имеют предложение из-за рубежа? Ехать. Коротко и ясно: ехать», – сказал игрок.

    • 27-летний Коновалов перешел в «Ливингстон» как свободный агент в январе.
    • В этом розыгрыше Кубка шотландской лиги Коновалов провел 3 матча, пропустил 4 гола.
    • Уроженец Балашихи стоит 300 тысяч евро.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16531

      Cleaner 5 минут назад

      Футбол это ВО ПЕРВЫХ РА-БО-ТА. Потому идти нужно туда, где предложат БОЛЬШЕ денег. А больше денег предложат в БОЛЬШИХ КЛУБАХ. Только так!!! Остальное болтовня...

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