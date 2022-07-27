«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж

Голкипер шотландского «Ливингстона» Иван Коновалов порекомендовал футболистам-соотечественникам ехать в другие страны, если есть возможность.
«Мало европейских клубов смотрят за российским чемпионатом. Никакая политическая обстановка не мешает, решает только квалификация футболиста. Смотреть надо в контексте определенного игрока. Какой совет дал бы российским футболистам, которые имеют предложение из-за рубежа? Ехать. Коротко и ясно: ехать», – сказал игрок.
- 27-летний Коновалов перешел в «Ливингстон» как свободный агент в январе.
- В этом розыгрыше Кубка шотландской лиги Коновалов провел 3 матча, пропустил 4 гола.
- Уроженец Балашихи стоит 300 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»