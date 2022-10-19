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    Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»

    Джамал Акаев, агент вратаря шотландского «Ливингстона» Ивана Коновалова, поговорил о будущем игрока.

    — У Ивана нет желания вернуться в Россию? Может, есть какие-то предложения?

    — На данный момент акцентированно Россию не рассматриваем. Летом были варианты: в Греции, высший дивизион, еще Испания, Сегунда. Но немного не сошлось. Есть желание остаться в Европе — это я вам могу точно сказать. Если будет что-то интересное из России, всегда можно разговаривать.

    — Пока Иван намерен выступать за «Ливингстон»?

    — Он профессионал. Тренируется, находится в хорошей форме и ждет свой шанс.

    • У Коновалова в сезоне ШПЛ ни матча.
    • Игрок в «Ливингстоне» с января.
    • Контракт действует до 2024 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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