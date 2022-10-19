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  • Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»

Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»

19 октября 2022, 08:07

Джамал Акаев, агент вратаря шотландского «Ливингстона» Ивана Коновалова, поговорил о будущем игрока.

– У Ивана нет желания вернуться в Россию? Может, есть какие-то предложения?

– На данный момент акцентированно Россию не рассматриваем. Летом были варианты: в Греции, высший дивизион, еще Испания, Сегунда. Но немного не сошлось. Есть желание остаться в Европе – это я вам могу точно сказать. Если будет что-то интересное из России, всегда можно разговаривать.

– Пока Иван намерен выступать за «Ливингстон»?

– Он профессионал. Тренируется, находится в хорошей форме и ждет свой шанс.

  • У Коновалова в сезоне ШПЛ ни матча.
  • Игрок в «Ливингстоне» с января.
  • Контракт действует до 2024 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Шотландия. Премьер-лига Ливингстон Коновалов Иван
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