Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»

Джамал Акаев, агент вратаря шотландского «Ливингстона» Ивана Коновалова, поговорил о будущем игрока.
– У Ивана нет желания вернуться в Россию? Может, есть какие-то предложения?
– На данный момент акцентированно Россию не рассматриваем. Летом были варианты: в Греции, высший дивизион, еще Испания, Сегунда. Но немного не сошлось. Есть желание остаться в Европе – это я вам могу точно сказать. Если будет что-то интересное из России, всегда можно разговаривать.
– Пока Иван намерен выступать за «Ливингстон»?
– Он профессионал. Тренируется, находится в хорошей форме и ждет свой шанс.
- У Коновалова в сезоне ШПЛ ни матча.
- Игрок в «Ливингстоне» с января.
- Контракт действует до 2024 года.
Источник: «РБ Спорт»