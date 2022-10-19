Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»

Джамал Акаев, агент вратаря шотландского «Ливингстона» Ивана Коновалова, поговорил о будущем игрока.

– У Ивана нет желания вернуться в Россию? Может, есть какие-то предложения?

– На данный момент акцентированно Россию не рассматриваем. Летом были варианты: в Греции, высший дивизион, еще Испания, Сегунда. Но немного не сошлось. Есть желание остаться в Европе – это я вам могу точно сказать. Если будет что-то интересное из России, всегда можно разговаривать.

– Пока Иван намерен выступать за «Ливингстон»?

– Он профессионал. Тренируется, находится в хорошей форме и ждет свой шанс.