Матч шестого тура Лиги Конференций между «Майнцем» и «Самсунспором» имеет важное турнирное значение. Обе команды уже набрали по 10 очков и продолжают борьбу за максимально высокие позиции перед стадией плей-офф. Немецкий клуб выступает нестабильно на дистанции, но сохраняет шансы закрепиться в верхней части таблицы, тогда как турецкий коллектив, несмотря на серию поражений, остается крайне опасным за счет результативной атаки.

«Майнц»

«Майнц» после пяти туров занимает восьмое место с 10 очками. Команда регулярно испытывает проблемы в обороне: она пропускает в 11 матчах подряд, а в последних пяти встречах допустила 9 пропущенных мячей при всего трех забитых. Средние показатели подтверждают дисбаланс – 0.60 гола за игру в атаке и 1.80 пропущенного. При этом нельзя не отметить характер: ничья с «Баварией» и гостевая ничья с «Лехом» показывают, что «Майнц» способен навязывать борьбу даже более организованным соперникам, особенно на своем поле.

«Самсунспор»

«Самсунспор» идет пятым, также имея 10 очков, но форма команды вызывает вопросы. Турецкий клуб проиграл три последних матча, пропуская в каждом из них, а в пяти последних играх получил 10 голов. Тем не менее атакующая линия остается стабильной: «Самсунспор» забивает в 11 из 13 последних матчей и отличался в каждом из пяти туров Лиги Конференций подряд. Средний показатель – 1.20 гола за игру, что позволяет рассчитывать на моменты даже в гостях.

Факты о командах

«Майнц»

Не выигрывает в 7 последних матчах

Пропускает в 11 встречах подряд

В среднем: 0.60 забито и 1.80 пропущено за последние 5 игр

«Самсунспор»

Забивает в 11 из 13 последних матчей

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.20 забито и 2.00 пропущено за последние 5 игр

Прогноз на матч «Майнц» – «Самсунспор»

Обе команды испытывают сложности в обороне, но стабильно создают моменты впереди. «Майнц» выглядит менее результативным, однако фактор домашнего поля и уязвимая защита гостей дают хозяевам преимущество. При этом матч вряд ли получится закрытым, так как обе стороны регулярно допускают ошибки у своих ворот.

