18 декабря в рамках шестого тура Лиги Конференций «АЕК» на своем поле примет «Университатю». Греческий клуб уже практически обеспечил себе выход в следующую стадию, тогда как румынской команде необходим результат, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы. Турнирная мотивация и текущая форма соперников делают этот матч важным с точки зрения распределения мест в таблице.

«АЕК»

Афинский клуб проводит один из лучших отрезков сезона. Команда набрала 10 очков после пяти туров и располагается в верхней части таблицы, демонстрируя самую результативную атаку турнира. «АЕК» забивает в девяти матчах Лиги Конференций подряд и находится на серии из восьми побед во всех турнирах. За последние пять игр команда отличилась 16 раз, пропустив лишь четыре мяча. Такой баланс атаки и обороны делает хозяев явным фаворитом предстоящей встречи.

«Университатя»

Румынский коллектив набрал семь очков и сохраняет шансы на выход из группы, однако стабильности команде не хватает. Несмотря на то что «Университатя» забивает в четырех матчах Лиги Конференций подряд, результаты на дистанции остаются нестабильными. За последние пять игр команда пропустила всего три мяча, но поражение от «Спарты Прага» показало, что при высоком темпе соперника оборона может давать сбои.

Факты о командах

«АЕК»

Побеждает в 8 последних матчах

Забивает в 11 матчах подряд

В среднем: 3.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

«Университатя»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «АЕК» – «Университатя»

С учетом текущей формы «АЕК» и атакующего потенциала хозяев, именно греческий клуб должен контролировать ход встречи. «Университатя» способна навязать борьбу и отличиться, однако выдержать высокий темп на протяжении всего матча будет сложно. Вероятен сценарий с преимуществом хозяев и несколькими забитыми мячами.

