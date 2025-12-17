Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«АЕК» – «Университатя»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.75

17 декабря 2025 8:34
АЕК - Университатя
18 дек. 2025, четверг 23:00 | Лига конференций, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «АЕК» с форой (-1)
Сделать ставку

18 декабря в рамках шестого тура Лиги Конференций «АЕК» на своем поле примет «Университатю». Греческий клуб уже практически обеспечил себе выход в следующую стадию, тогда как румынской команде необходим результат, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы. Турнирная мотивация и текущая форма соперников делают этот матч важным с точки зрения распределения мест в таблице.

«АЕК»

Афинский клуб проводит один из лучших отрезков сезона. Команда набрала 10 очков после пяти туров и располагается в верхней части таблицы, демонстрируя самую результативную атаку турнира. «АЕК» забивает в девяти матчах Лиги Конференций подряд и находится на серии из восьми побед во всех турнирах. За последние пять игр команда отличилась 16 раз, пропустив лишь четыре мяча. Такой баланс атаки и обороны делает хозяев явным фаворитом предстоящей встречи.

«Университатя»

Румынский коллектив набрал семь очков и сохраняет шансы на выход из группы, однако стабильности команде не хватает. Несмотря на то что «Университатя» забивает в четырех матчах Лиги Конференций подряд, результаты на дистанции остаются нестабильными. За последние пять игр команда пропустила всего три мяча, но поражение от «Спарты Прага» показало, что при высоком темпе соперника оборона может давать сбои.

Факты о командах

«АЕК»

  • Побеждает в 8 последних матчах
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем: 3.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

«Университатя»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «АЕК» – «Университатя»

С учетом текущей формы «АЕК» и атакующего потенциала хозяев, именно греческий клуб должен контролировать ход встречи. «Университатя» способна навязать борьбу и отличиться, однако выдержать высокий темп на протяжении всего матча будет сложно. Вероятен сценарий с преимуществом хозяев и несколькими забитыми мячами.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «АЕК» с форой (-1) – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

1.75
Победа «АЕК» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Университатя АЕК
Другие прогнозы
18.12.2025
23:00
2.05
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс - Хэмран
Тотал больше 2.5
18.12.2025
23:00
1.55
Лига конференций, 6 тур
АЗ Алкмаар - Ягеллония
Победа «АЗ Алкмаар»
18.12.2025
23:00
1.75
Лига конференций, 6 тур
АЕК - Университатя
Победа «АЕК» с форой (-1)
18.12.2025
23:00
1.70
Лига конференций, 6 тур
Спарта - Абердин
Победа «Спарты» и тотал больше 2.5
18.12.2025
23:00
3.70
Лига конференций, 6 тур
Легия - Линкольн
Линкольн не проиграет (X2)
18.12.2025
23:00
1.85
Лига конференций, 6 тур
Целе - Шелбурн
Тотал меньше 3.0
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 