Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Алашкерт - Хэмран
Алашкерт - Хэмран: обзор матча 07 июля 2022
Алашкерт
07.07.2022, четверг, 18:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Хэмран
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Алашкерт - Хэмран
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Хэмран
Лига конференций, 1 раунд
Хэмран
1 : 2
16.07.2026
Рунавик
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 1
09.07.2026
Хэмран
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
Лига конференций, 5 тур
Хэмран
0 : 2
11.12.2025
Шахтер
Лига конференций, 4 тур
Хэмран
3 : 1
27.11.2025
Линкольн
Информация о матче
Стадион:
Алашкерт
Новости команд
Все
Алашкерт
Хэмран
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
«Елимай» – «Алашкерт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2026
16 июля
«Елимай» – «Алашкерт»: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
15 июля
Московский клуб арендовал 19-летнего нигерийца
12 июля
1
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
«Елимай» – «Алашкерт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2026
16 июля
«Елимай» – «Алашкерт»: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
15 июля
Московский клуб арендовал 19-летнего нигерийца
12 июля
1
«Шэмрок Роверс» – «Хэмран»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 2.05
2025.12.17 08:41
«Хэмран» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
«Хэмран» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.48
2025.12.10 11:15
«Самсунспор» – «Хамрун Спартанс»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.11.05 11:34
Клуб из Мальты впервые вышел в основную стадию еврокубка
2025.08.28 22:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+