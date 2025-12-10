Введите ваш ник на сайте
«Хэмран» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.67

10 декабря 2025 11:26
Хэмран - Шахтер
11 дек. 2025, четверг 23:00 | Лига конференций, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

В Мальте состоится игра команд, находящихся на разных уровнях европейского футбола. «Хэмран» в текущем еврокубковом сезоне борется за каждое очко, в то время как «Шахтер» уверенно идет к плей-офф и демонстрирует мощную атакующую игру. Однако хозяева подходят к матчу с неплохой формой в национальном чемпионате.

«Хэмран»

Мальтийский клуб сумел заработать 3 очка и всe еще сохраняет шансы подняться выше. Команда в хорошей форме по части атаки – 9 забитых мячей за последние 5 матчей. Особенно важно, что «Хэмран» забивает в 5 из 7 последних игр. Но в обороне остаются проблемы: команда пропускает в каждом матче Лиги Конференций на протяжении уже 5 туров. Лучший бомбардир Муад Эль-Фанис имеет скромные 3 гола, что объясняет зависимость от коллективных атакующих действий и стандартов.

«Шахтер»

Украинский клуб уверенно смотрится во всех соревнованиях – 9 очков после 4 туров и 4-е место в общем зачете турнира. Атакующая статистика впечатляет: 17 забитых голов в 5 последних матчах, в среднем – 3.40 гола за игру. Забивает в 9 из 11 последних матчей, а в Лиге Конференций – в шести турах подряд. Кауан Элиаз – главный голеадор, 9 мячей в 22 играх, и он продолжает стабильно реализовывать моменты. В обороне команда надeжна – 0.80 пропущенного за игру за тот же период.

Факты о командах

«Хэмран»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • 1.80 забитого и 1.00 пропущенного в среднем (5 игр)
  • 5 матчей Лиги Конференций подряд с пропущенными голами

«Шахтер»

  • 7 матчей без поражений
  • 3.40 забитого и 0.80 пропущенного в среднем (5 игр)
  • Голы в 6 матчах Лиги Конференций подряд

Прогноз на матч «Хэмран» – «Шахтер»

Хозяева способны создать моменты и, опираясь на поддержку трибун, рассчитывать на гол. Но «Шахтер» определенно превосходит соперника по качеству игры, оформляет крупные победы и стабильно давит на защиту соперников. «Хэмран» будет вынужден много обороняться, что, вероятно, приведет к нескольким результативным атакам гостей. Ожидается скоростной и результативный матч, в котором украинский клуб должен уверенно брать три очка.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.67
  • Индивидуальный тотал «Шахтера» больше 2.5 – коэффициент 1.92

1.67
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Шахтер Хэмран
