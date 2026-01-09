Введите ваш ник на сайте
«Реал Овьедо» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 10 января 2026 с коэффициентом 1.72

09 января 2026 8:23
Овьедо - Бетис
10 янв. 2026, суббота 16:00 | Испания. Примера, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Бетиса» с форой (–1)
Сделать ставку

В 19-м туре Ла Лиги «Реал Овьедо» на своем поле примет «Бетис». Хозяева находятся в крайне сложном турнирном положении и продолжают затяжную серию без побед, тогда как гости ведут борьбу за еврокубковые позиции и выглядят заметно стабильнее. Разница в форме и качестве игры делает этот матч важным тестом для обеих команд.

«Реал Овьедо»

Команда замыкает таблицу, набрав всего 12 очков после 18 туров. Последняя ничья с «Алавесом» лишь немного улучшила настроение, но общая картина остается тревожной. «Реал Овьедо» не побеждает в чемпионате уже 11 матчей подряд и испытывает серьезные проблемы в атаке: всего 1 забитый мяч за последние пять игр и средний показатель 0.20 гола за матч. Команда не забивает в 7 из 9 последних встреч, а оборона при этом допускает регулярные ошибки, пропуская в среднем 1.40 мяча за игру.

«Бетис»

Гости подходят к матчу с более уверенными показателями. Несмотря на крупное поражение от «Реала», «Бетис» сохраняет шестое место и стабильно набирает очки, особенно в гостях, где не проигрывает в 14 из 16 последних матчей Ла Лиги. В последних пяти играх команда забила 10 голов, демонстрируя среднюю результативность 2.00 мяча за матч. При этом оборона не идеальна, но пропускает в среднем 1.20 гола за игру, что выглядит приемлемо на фоне атакующих проблем соперника.

Факты о командах

«Реал Овьедо»

  • Не выигрывает в 12 последних матчах
  • В среднем: 0.20 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не забивает в 7 из 9 последних матчей

«Бетис»

  • Не проигрывает в 14 из 16 последних гостевых матчей
  • В среднем: 2.00 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних очных матчах с «Реал Овьедо»

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 19 тур
Овьедо
1 : 1
10.01.2026
Бетис

Прогноз на матч «Реал Овьедо» – «Бетис»

С учетом разницы в классе, текущей формы и атакующего потенциала, «Бетис» выглядит явным фаворитом встречи. «Реал Овьедо» редко создает моменты и с трудом забивает, что значительно снижает его шансы даже на ничью.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бетиса» с форой (–1) – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 3.0 – коэффициент 1.80

1.72
Победа «Бетиса» с форой (–1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Бетис Овьедо
