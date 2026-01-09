Матч 20 тура Серии А между «Удинезе» и «Пизой» пройдет 10 января и имеет разный турнирный контекст для соперников. Хозяева уверенно держатся в середине таблицы, тогда как гости замыкают чемпионат и продолжают борьбу за выживание. Текущая форма команд и статистика последних матчей подчеркивают заметный дисбаланс в стабильности и качестве игры.
«Удинезе»
«Удинезе» подходит к игре после важной выездной победы над «Торино». Команда набрала 25 очков и занимает 10 место, демонстрируя неплохую организацию в атаке, но нестабильность в обороне. В последних четырех турах Серии А клуб неизменно пропускал, а в пяти матчах получил 8 мячей. При этом результативность остается умеренной: в среднем один гол за игру. Николо Дзаньоло остается главным атакующим ориентиром, регулярно создавая угрозу у ворот соперников.
«Пиза»
Для «Пизы» сезон складывается крайне тяжело. Команда идет на последнем месте и не может победить уже восемь матчей подряд. Поражение от «Комо» со счетом 0:3 лишь подчеркнуло системные проблемы в обороне. В последних пяти играх «Пиза» пропустила 9 мячей, а сама забивает крайне редко – в среднем 0.6 гола за матч. Отсутствие стабильности в защите и низкая реализация моментов серьезно осложняют шансы на положительный результат в гостях.
Факты о командах
«Удинезе»
- Победа над «Торино» в прошлом туре
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
- Пропускает в 4 турах подряд
- В среднем 1.00 забитого гола за матч
«Пиза»
- Не выигрывает в 8 последних матчах
- Пропускает в 8 турах подряд
- В среднем 1.80 пропущенного гола за матч
- Забивает 0.60 гола за игру
Прогноз на матч «Удинезе» – «Пиза»
С учетом текущей формы команд «Удинезе» выглядит явным фаворитом. Хозяева стабильнее, лучше организованы и уже обыгрывали «Пизу» в первом круге. Гости испытывают серьезные трудности в обороне и редко создают опасные моменты. Вероятен сценарий с территориальным преимуществом «Удинезе» и контролем хода встречи, при этом матч вряд ли получится сверхрезультативным.
Рекомендованные ставки
- Победа «Удинезе» – коэффициент 1.88
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75