Матч 20 тура Серии А между «Удинезе» и «Пизой» пройдет 10 января и имеет разный турнирный контекст для соперников. Хозяева уверенно держатся в середине таблицы, тогда как гости замыкают чемпионат и продолжают борьбу за выживание. Текущая форма команд и статистика последних матчей подчеркивают заметный дисбаланс в стабильности и качестве игры.

«Удинезе»

«Удинезе» подходит к игре после важной выездной победы над «Торино». Команда набрала 25 очков и занимает 10 место, демонстрируя неплохую организацию в атаке, но нестабильность в обороне. В последних четырех турах Серии А клуб неизменно пропускал, а в пяти матчах получил 8 мячей. При этом результативность остается умеренной: в среднем один гол за игру. Николо Дзаньоло остается главным атакующим ориентиром, регулярно создавая угрозу у ворот соперников.

«Пиза»

Для «Пизы» сезон складывается крайне тяжело. Команда идет на последнем месте и не может победить уже восемь матчей подряд. Поражение от «Комо» со счетом 0:3 лишь подчеркнуло системные проблемы в обороне. В последних пяти играх «Пиза» пропустила 9 мячей, а сама забивает крайне редко – в среднем 0.6 гола за матч. Отсутствие стабильности в защите и низкая реализация моментов серьезно осложняют шансы на положительный результат в гостях.

Факты о командах

«Удинезе»

Победа над «Торино» в прошлом туре

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 4 турах подряд

В среднем 1.00 забитого гола за матч

«Пиза»

Не выигрывает в 8 последних матчах

Пропускает в 8 турах подряд

В среднем 1.80 пропущенного гола за матч

Забивает 0.60 гола за игру

Прогноз на матч «Удинезе» – «Пиза»

С учетом текущей формы команд «Удинезе» выглядит явным фаворитом. Хозяева стабильнее, лучше организованы и уже обыгрывали «Пизу» в первом круге. Гости испытывают серьезные трудности в обороне и редко создают опасные моменты. Вероятен сценарий с территориальным преимуществом «Удинезе» и контролем хода встречи, при этом матч вряд ли получится сверхрезультативным.

Рекомендованные ставки