Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Удинезе» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 10 января 2026 с коэффициентом 1.88

09 января 2026 8:03
Удинезе - Пиза
10 янв. 2026, суббота 17:00 | Италия. Серия А, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «Удинезе»
Сделать ставку

Матч 20 тура Серии А между «Удинезе» и «Пизой» пройдет 10 января и имеет разный турнирный контекст для соперников. Хозяева уверенно держатся в середине таблицы, тогда как гости замыкают чемпионат и продолжают борьбу за выживание. Текущая форма команд и статистика последних матчей подчеркивают заметный дисбаланс в стабильности и качестве игры.

«Удинезе»

«Удинезе» подходит к игре после важной выездной победы над «Торино». Команда набрала 25 очков и занимает 10 место, демонстрируя неплохую организацию в атаке, но нестабильность в обороне. В последних четырех турах Серии А клуб неизменно пропускал, а в пяти матчах получил 8 мячей. При этом результативность остается умеренной: в среднем один гол за игру. Николо Дзаньоло остается главным атакующим ориентиром, регулярно создавая угрозу у ворот соперников.

«Пиза»

Для «Пизы» сезон складывается крайне тяжело. Команда идет на последнем месте и не может победить уже восемь матчей подряд. Поражение от «Комо» со счетом 0:3 лишь подчеркнуло системные проблемы в обороне. В последних пяти играх «Пиза» пропустила 9 мячей, а сама забивает крайне редко – в среднем 0.6 гола за матч. Отсутствие стабильности в защите и низкая реализация моментов серьезно осложняют шансы на положительный результат в гостях.

Факты о командах

«Удинезе»

  • Победа над «Торино» в прошлом туре
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 4 турах подряд
  • В среднем 1.00 забитого гола за матч

«Пиза»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах
  • Пропускает в 8 турах подряд
  • В среднем 1.80 пропущенного гола за матч
  • Забивает 0.60 гола за игру

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
2 : 2
10.01.2026
Пиза
Италия. Серия А, 3 тур
Пиза
0 : 1
14.09.2025
Удинезе

Прогноз на матч «Удинезе» – «Пиза»

С учетом текущей формы команд «Удинезе» выглядит явным фаворитом. Хозяева стабильнее, лучше организованы и уже обыгрывали «Пизу» в первом круге. Гости испытывают серьезные трудности в обороне и редко создают опасные моменты. Вероятен сценарий с территориальным преимуществом «Удинезе» и контролем хода встречи, при этом матч вряд ли получится сверхрезультативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Удинезе» – коэффициент 1.88
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.88
Победа «Удинезе»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Пиза Удинезе
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 