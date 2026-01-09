Введите ваш ник на сайте
«Унион» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 10 января 2026 с коэффициентом 2.1

09 января 2026 9:54
Унион - Майнц
10 янв. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 16 тур
10 января в рамках 16-го тура Бундеслиги «Унион» примет «Майнц». Команды решают разные турнирные задачи: берлинцы находятся в верхней половине таблицы и стремятся закрепиться в зоне еврокубковой борьбы, тогда как гости замыкают чемпионат и продолжают искать способы выбраться из кризиса. Исход встречи во многом будет зависеть от стабильности хозяев и способности «Майнца» навязать борьбу на выезде.

«Унион»

Берлинский клуб проводит неоднозначный, но в целом конкурентный сезон. Победа над «Кельном» в прошлом туре позволила подняться на восьмое место, а серия из шести матчей с забитыми мячами говорит о стабильности в атаке. В последних пяти встречах «Унион» забил восемь голов, однако оборона остается уязвимой – девять пропущенных мячей за тот же отрезок. Дома команда играет увереннее и регулярно создает давление на соперников.

«Майнц»

Ситуация у гостей остается сложной. «Майнц» не может выиграть в Бундеслиге уже 11 матчей подряд и занимает последнее место в таблице. При этом нельзя сказать, что команда полностью проваливается по игре: в последних пяти турах она пропустила всего четыре мяча, а средний показатель забитых голов составляет 1.00 за матч. Основная проблема – отсутствие побед и слабая реализация ключевых моментов, особенно в гостевых встречах.

Факты о командах

«Унион»

  • Забивает в 7 последних матчах
  • В среднем 1.60 гола за игру в последних 5 турах
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч
  • Не проигрывает «Майнцу» в 8 последних очных встречах

«Майнц»

  • Не выигрывает в 11 матчах Бундеслиги подряд
  • Не побеждает в 7 последних выездных матчах
  • В среднем 1.00 гола за игру в последних 5 турах
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Личные встречи
54% (7)
38% (5)
8% (1)
25
Забитых мячей
13
1.92
В среднем за матч
1
4:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
2 : 2
10.01.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 18 тур
Унион
2 : 1
19.01.2025
Майнц
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
1 : 1
24.08.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
1 : 1
07.02.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
4 : 1
20.08.2023
Майнц
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
2 : 1
04.02.2023
Майнц
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
0 : 0
14.08.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 24 тур
Унион
3 : 1
26.02.2022
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
1 : 2
03.10.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
1 : 0
06.02.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
4 : 0
02.10.2020
Майнц
Германия. Бундеслига, 28 тур
Унион
1 : 1
27.05.2020
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 3
09.11.2019
Унион
Показать все

Прогноз на матч «Унион» – «Майнц»

Форма и турнирное положение говорят в пользу хозяев. «Унион» стабильно забивает и уверенно играет дома, тогда как «Майнц» продолжает серию без побед и редко демонстрирует высокий уровень на выезде. При этом гости способны навязать борьбу за счет относительно надежной обороны, поэтому матч может получиться напряженным и не самым результативным.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Униона» – коэффициент 1.78
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.62

Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Майнц Унион
