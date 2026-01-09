10 января в рамках 16-го тура Бундеслиги «Унион» примет «Майнц». Команды решают разные турнирные задачи: берлинцы находятся в верхней половине таблицы и стремятся закрепиться в зоне еврокубковой борьбы, тогда как гости замыкают чемпионат и продолжают искать способы выбраться из кризиса. Исход встречи во многом будет зависеть от стабильности хозяев и способности «Майнца» навязать борьбу на выезде.

«Унион»

Берлинский клуб проводит неоднозначный, но в целом конкурентный сезон. Победа над «Кельном» в прошлом туре позволила подняться на восьмое место, а серия из шести матчей с забитыми мячами говорит о стабильности в атаке. В последних пяти встречах «Унион» забил восемь голов, однако оборона остается уязвимой – девять пропущенных мячей за тот же отрезок. Дома команда играет увереннее и регулярно создает давление на соперников.

«Майнц»

Ситуация у гостей остается сложной. «Майнц» не может выиграть в Бундеслиге уже 11 матчей подряд и занимает последнее место в таблице. При этом нельзя сказать, что команда полностью проваливается по игре: в последних пяти турах она пропустила всего четыре мяча, а средний показатель забитых голов составляет 1.00 за матч. Основная проблема – отсутствие побед и слабая реализация ключевых моментов, особенно в гостевых встречах.

Факты о командах

«Унион»

Забивает в 7 последних матчах

В среднем 1.60 гола за игру в последних 5 турах

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Не проигрывает «Майнцу» в 8 последних очных встречах

«Майнц»

Не выигрывает в 11 матчах Бундеслиги подряд

Не побеждает в 7 последних выездных матчах

В среднем 1.00 гола за игру в последних 5 турах

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Прогноз на матч «Унион» – «Майнц»

Форма и турнирное положение говорят в пользу хозяев. «Унион» стабильно забивает и уверенно играет дома, тогда как «Майнц» продолжает серию без побед и редко демонстрирует высокий уровень на выезде. При этом гости способны навязать борьбу за счет относительно надежной обороны, поэтому матч может получиться напряженным и не самым результативным.

Рекомендованные ставки: