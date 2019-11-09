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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Унион
Майнц - Унион: обзор матча 09 ноября 2019
Майнц
09.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Унион
81'
К. Онисиво
90+4'
Д. Бросински
30'
М. Ингвартсен
45+3'
С. Андерссон
51'
С. Андерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Унион
ГОЛ! 2:3!
Д. Бросински
Пас отдал
К. Онисиво
90'
+4
88'
Замена
Э. Уджа
️️️️
С. Андерссон
ГОЛ! 1:3!
К. Онисиво
Пас отдал
М. Ниахате
81'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
А. Мартин
77'
76'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
С. Полтер
72'
Желтая карточка
М. Фридрих
69'
Желтая карточка
С. Полтер
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ж. Бутьюс
61'
Замена
А. Максим
️️️️
Л. Озтюнали
52'
51'
ГОЛ! 0:3!
С. Андерссон
Пас отдал
К. Триммель
49'
Желтая карточка
М. Паренсен
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
С. Андерссон
Пас отдал
К. Триммель
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
42'
32'
Замена
М. Паренсен
️️️️
К. Шлоттербек
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Ингвартсен
Пас отдал
К. Триммель
5'
Желтая карточка
Р. Андрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Унион
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-2-1-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
3
Мартин
18
Бросински
21
Озтюнали
14
Бутьюс
11
Салаи
19
Квайсон
3-2-2-3
12
Гикевич
5
Фридрих
3
Суботич
13
Шлоттербек
28
Триммель
3
Ленц
8
Андрих
4
Гентнер
20
Андерссон
91
Полтер
7
Ингвартсен
21
Озтюнали
44
Максим
44
Максим
21
Озтюнали
14
Бутьюс
9
Онисиво
9
Онисиво
14
Бутьюс
3
Мартин
9
Буркардт
9
Буркардт
3
Мартин
13
Шлоттербек
29
Паренсен
29
Паренсен
13
Шлоттербек
91
Полтер
23
Кроос
23
Кроос
91
Полтер
20
Андерссон
11
Уджа
11
Уджа
20
Андерссон
Остались в запасе
Майнц
Унион
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
Главный тренер
Сандро Шварц
23
Шеральдо Бекер
ПВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
Остались в запасе
23
Шеральдо Бекер
ПВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Майнц - Унион
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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