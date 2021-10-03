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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Унион
Майнц - Унион: обзор матча 03 октября 2021
Майнц
03.10.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Унион
39'
М. Ингвартсен
69'
Т. Авонийи
73'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Унион
Вторая желтая
Д. Кор
90'
+2
83'
Замена
К. Мевальд
️️️️
М. Крузе
82'
Желтая карточка
М. Крузе
82'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Т. Авонийи
79'
Желтая карточка
Г. Премель
Замена
К. Штегер
️️️️
Л. Баррейро
76'
Замена
М. Ниахате
️️️️
Д. Бросински
76'
Желтая карточка
Д. Кор
75'
73'
ГОЛ! 1:2!
Т. Авонийи
Пас отдал
К. Беренс
69'
ГОЛ! 1:1!
Т. Авонийи
Пас отдал
М. Крузе
Замена
А. Сташ
️️️️
Ж. Буркардт
67'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
М. Ингвартсен
67'
66'
Желтая карточка
Р. Кнохе
62'
Замена
К. Беренс
️️️️
Г. Харагучи
45'
+2
Желтая карточка
Г. Харагучи
ГОЛ! 1:0!
М. Ингвартсен
Пас отдал
К. Онисиво
39'
Замена
Д. Немет
️️️️
Д. Сент-Джуст
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Антон Сташ
ОП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Кевин Штегер
АП
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
3-2-2-3
27
Центнер
30
Видмер
16
Белл
6
Сент-Джуст
24
Лукоки
18
Бросински
31
Кор
18
Баррейро
9
Онисиво
9
Буркардт
7
Ингвартсен
3-3-2-2
16
Люте
31
Кнохе
6
Эккель
5
Фридрих
26
Рюэрсон
8
Хедира
17
Гисельман
21
Премель
78
Харагучи
14
Авонийи
10
Крузе
18
Бросински
19
Ниахате
19
Ниахате
18
Бросински
6
Сент-Джуст
4
Немет
4
Немет
6
Сент-Джуст
9
Буркардт
18
Сташ
18
Сташ
9
Буркардт
7
Ингвартсен
14
Бутьюс
14
Бутьюс
7
Ингвартсен
18
Баррейро
7
Штегер
7
Штегер
18
Баррейро
10
Крузе
8
Мевальд
8
Мевальд
10
Крузе
14
Авонийи
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
14
Авонийи
78
Харагучи
9
Беренс
9
Беренс
78
Харагучи
Остались в запасе
Майнц
Унион
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
Остались в запасе
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Майнц - Унион
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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