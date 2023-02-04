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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Майнц
Унион - Майнц: обзор матча 04 февраля 2023
Унион
04.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
32'
К. Беренс
84'
Джордан
79'
М. Ингвартсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Майнц
89'
Замена
Б. Груда
️️️️
Л. Баррейро
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
89'
ГОЛ! 2:1!
Джордан
Пас отдал
М. Торсбю
84'
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ингвартсен
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
79'
Замена
М. Торсбю
️️️️
П. Зегуйн
79'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Д. Руссийон
79'
Желтая карточка
П. Зегуйн
72'
71'
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Джэ Сон
71'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Л. Ажорк
71'
Замена
М. Ляйтш
️️️️
Д. Да Коста
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Я. Хаберер
69'
56'
Замена
А. Сташ
️️️️
Д. Кор
45'
Желтая карточка
Л. Ажорк
ГОЛ! 1:0!
К. Беренс
Пас отдал
П. Зегуйн
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
9
Джордан
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Антон Сташ
ОП
25
Аймен Баркок
АП
10
Брайан Груда
ПВ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
21
Руссийон
8
Хедира
28
Триммель
19
Хаберер
30
Зегуйн
23
Бекер
91
Беренс
3-2-2-1-2
1
Дамен
6
Фернандес
21
Ханше-Ольсен
16
Белл
21
Да Коста
19
Каси
18
Баррейро
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Онисиво
19
Ажорк
21
Руссийон
17
Гисельман
17
Гисельман
21
Руссийон
30
Зегуйн
2
Торсбю
2
Торсбю
30
Зегуйн
19
Хаберер
93
Лайдуни
93
Лайдуни
19
Хаберер
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
21
Да Коста
5
Ляйтш
5
Ляйтш
21
Да Коста
31
Кор
18
Сташ
18
Сташ
31
Кор
7
Джэ Сон
25
Баркок
25
Баркок
7
Джэ Сон
18
Баррейро
10
Груда
10
Груда
18
Баррейро
19
Ажорк
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
19
Ажорк
Остались в запасе
Унион
Майнц
22
Леннарт Грил
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Лассе Рис
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
11
Свен Михель
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Унион - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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