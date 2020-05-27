Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Майнц
Унион - Майнц: обзор матча 27 мая 2020
Унион
27.05.2020, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
33'
М. Ингвартсен
13'
Б. Баку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Майнц
Желтая карточка
М. Фридрих
90'
+2
89'
Желтая карточка
Д. Латца
82'
Замена
Д. Латца
️️️️
П. Кунде
82'
Замена
А. Салаи
️️️️
Ж. Матета
78'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
Желтая карточка
К. Шлоттербек
78'
Замена
Й. Меес
️️️️
М. Ингвартсен
74'
73'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Р. Квайсон
Замена
Г. Премель
️️️️
М. Бюлтер
65'
62'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Т. Авонийи
Вторая желтая
Р. Андрих
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Ингвартсен
33'
Желтая карточка
Р. Андрих
20'
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Баку
Пас отдал
Л. Баррейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Унион
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
8
Йосуа Меес
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Юнус Малли
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Гикевич
3
Суботич
13
Шлоттербек
5
Фридрих
26
Рюэрсон
28
Триммель
8
Андрих
4
Гентнер
30
Бюлтер
20
Андерссон
7
Ингвартсен
4-2-1-3
21
Мюллер
17
Баку
25
Брума
13
Ниахате
42
Хак
18
Баррейро
25
Кунде
14
Бутьюс
14
Матета
14
Авонийи
19
Квайсон
7
Ингвартсен
8
Меес
8
Меес
7
Ингвартсен
30
Бюлтер
21
Премель
21
Премель
30
Бюлтер
25
Кунде
46
Латца
46
Латца
25
Кунде
14
Матета
11
Салаи
11
Салаи
14
Матета
19
Квайсон
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
19
Квайсон
14
Авонийи
9
Онисиво
9
Онисиво
14
Авонийи
Остались в запасе
Унион
Майнц
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Юнус Малли
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Юнус Малли
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Статистика матча Унион - Майнц
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+