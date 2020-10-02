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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Майнц
Унион - Майнц: обзор матча 02 октября 2020
Унион
02.10.2020, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Майнц
13'
М. Крузе
49'
М. Ингвартсен
63'
М. Фридрих
64'
Й. Похьянпало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Майнц
Замена
С. Грисбек
️️️️
Р. Андрих
82'
Замена
К. Эндо
️️️️
М. Ингвартсен
82'
78'
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
71'
Замена
А. Мартин
️️️️
Ф. Мвене
71'
Замена
Л. Килиан
️️️️
Р. Квайсон
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
69'
67'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
ГОЛ! 4:0!
Й. Похьянпало
Пас отдал
М. Бюлтер
64'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Ш. Бекер
64'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
М. Крузе
64'
ГОЛ! 3:0!
М. Фридрих
Пас отдал
К. Триммель
63'
60'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Ж. Матета
60'
Замена
П. Небель
️️️️
П. Кунде
59'
Желтая карточка
Д. Латца
54'
Желтая карточка
Ж. Матета
ГОЛ! 2:0!
М. Ингвартсен
Пас отдал
К. Триммель
49'
Желтая карточка
К. Триммель
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Крузе
Пас отдал
Ш. Бекер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Люте
4
Шлоттербек
31
Кнохе
5
Фридрих
3
Ленц
28
Триммель
8
Андрих
21
Премель
23
Бекер
7
Ингвартсен
10
Крузе
4-2-1-3
27
Центнер
2
Мвене
42
Хак
6
Сент-Джуст
18
Бросински
46
Латца
25
Кунде
14
Бутьюс
14
Матета
19
Квайсон
9
Онисиво
8
Андрих
13
Грисбек
13
Грисбек
8
Андрих
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
7
Ингвартсен
5
Эндо
5
Эндо
7
Ингвартсен
23
Бекер
30
Бюлтер
30
Бюлтер
23
Бекер
10
Крузе
20
Похьянпало
20
Похьянпало
10
Крузе
25
Кунде
8
Небель
8
Небель
25
Кунде
2
Мвене
24
Мартин
24
Мартин
2
Мвене
19
Квайсон
15
Килиан
15
Килиан
19
Квайсон
14
Матета
9
Буркардт
9
Буркардт
14
Матета
Остались в запасе
Унион
Майнц
17
Нико Гисельман
ЛЗ
1
Лорис Кариус
ВР
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Финн Дамен
ВР
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Остались в запасе
17
Нико Гисельман
ЛЗ
1
Лорис Кариус
ВР
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Остались в запасе
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Финн Дамен
ВР
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Статистика матча Унион - Майнц
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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