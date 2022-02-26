Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Майнц
Унион - Майнц: обзор матча 26 февраля 2022
Унион
26.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Майнц
8'
Г. Харагучи
56'
Ш. Бекер
75'
Т. Авонийи
90'
Д. Бургзорг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Майнц
Желтая карточка
Р. Хедира
90'
+3
Желтая карточка
Т. Баумгартль
90'
+2
90'
ГОЛ! 3:1!
Д. Бургзорг
Пас отдал
А. Сташ
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Г. Премель
86'
Замена
Б. Очипка
️️️️
Н. Гисельман
86'
77'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
Ж. Буркардт
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
76'
Замена
К. Мевальд
️️️️
Г. Харагучи
76'
ГОЛ! 3:0!
Т. Авонийи
Пас отдал
Ш. Бекер
75'
70'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Л. Джэ Сон
70'
Замена
Н. Тауэр
️️️️
Ш. Белл
Желтая карточка
П. Эккель
67'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
А. Фогльзаммер
67'
62'
Замена
К. Штегер
️️️️
А. Хак
62'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
К. Онисиво
60'
Вторая желтая
Д. Кор
58'
Желтая карточка
Д. Кор
ГОЛ! 2:0!
Ш. Бекер
Пас отдал
Н. Гисельман
56'
Желтая карточка
К. Триммель
42'
18'
Желтая карточка
А. Хак
ГОЛ! 1:0!
Г. Харагучи
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Люте
6
Эккель
31
Кнохе
32
Баумгартль
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
78
Харагучи
21
Премель
23
Бекер
9
Фогльзаммер
3-3-1-1-2
27
Центнер
16
Белл
42
Хак
19
Ниахате
30
Видмер
18
Сташ
24
Мартин
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Онисиво
9
Буркардт
17
Гисельман
5
Очипка
5
Очипка
17
Гисельман
78
Харагучи
8
Мевальд
8
Мевальд
78
Харагучи
21
Премель
21
Озтюнали
21
Озтюнали
21
Премель
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
9
Фогльзаммер
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Фогльзаммер
16
Белл
5
Тауэр
5
Тауэр
16
Белл
42
Хак
7
Штегер
7
Штегер
42
Хак
7
Джэ Сон
14
Бутьюс
14
Бутьюс
7
Джэ Сон
9
Буркардт
37
Бургзорг
37
Бургзорг
9
Буркардт
9
Онисиво
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Онисиво
Остались в запасе
Унион
Майнц
1
Фредерик Реннов
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Лассе Рис
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Унион - Майнц
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+