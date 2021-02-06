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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Унион
Майнц - Унион: обзор матча 06 февраля 2021
Майнц
06.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Унион
22'
М. Ниахате (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Унион
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
К. Онисиво
84'
81'
Замена
К. Эндо
️️️️
М. Ингвартсен
Замена
Н. Тауэр
️️️️
Д. Латца
80'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
А. Салаи
80'
73'
Замена
П. Муса
️️️️
С. Тойхерт
73'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Т. Авонийи
67'
Желтая карточка
К. Триммель
66'
Замена
С. Грисбек
️️️️
К. Гентнер
66'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
Н. Гисельман
60'
Желтая карточка
Р. Кнохе
55'
Вторая желтая
Н. Шлоттербек
Желтая карточка
Л. Баррейро
40'
33'
Желтая карточка
С. Тойхерт
Желтая карточка
Д. Кор
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ниахате
22'
21'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Кевин Штегер
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
5
Кэита Эндо
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
3-2-3-2
27
Центнер
16
Белл
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
2
Мвене
21
Да Коста
18
Баррейро
31
Кор
46
Латца
11
Салаи
9
Онисиво
3-2-2-3
16
Люте
31
Кнохе
5
Фридрих
4
Шлоттербек
28
Триммель
17
Гисельман
8
Андрих
4
Гентнер
36
Тойхерт
14
Авонийи
7
Ингвартсен
46
Латца
5
Тауэр
5
Тауэр
46
Латца
9
Онисиво
9
Буркардт
9
Буркардт
9
Онисиво
11
Салаи
19
Глатцель
19
Глатцель
11
Салаи
4
Гентнер
13
Грисбек
13
Грисбек
4
Гентнер
7
Ингвартсен
5
Эндо
5
Эндо
7
Ингвартсен
17
Гисельман
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
17
Гисельман
14
Авонийи
20
Похьянпало
20
Похьянпало
14
Авонийи
36
Тойхерт
9
Муса
9
Муса
36
Тойхерт
Остались в запасе
Майнц
Унион
7
Кевин Штегер
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
7
Кевин Штегер
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Майнц - Унион
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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