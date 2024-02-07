Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Унион
Майнц - Унион: обзор матча 07 февраля 2024
Майнц
07.02.2024, среда, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Унион
45+8'
Ж. Буркардт
45+13'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Унион
Замена
А. Ханше-Ольсен
️️️️
Т. Краусс
90'
Замена
Б. Груда
️️️️
Л. Ажорк
90'
Желтая карточка
Д. Кор
89'
89'
Желтая карточка
Д. Дехи
84'
Желтая карточка
Я. Хаберер
82'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
К. Фолланд
82'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Р. Госенс
Замена
Д. Нганкам
️️️️
К. Онисиво
80'
79'
Желтая карточка
Д. Лейте
76'
Замена
А. Крал
️️️️
А. Шафер
Замена
Д. Кор
️️️️
Н. Амири
70'
64'
Замена
Д. Лейте
️️️️
К. Фогт
63'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Б. Холлербах
53'
Желтая карточка
К. Фогт
Замена
С. Видмер
️️️️
Д. Да Коста
46'
45'
+13
ГОЛ! 1:1!
Р. Госенс
Пас отдал
Я. Хаберер
ГОЛ! 1:0!
Ж. Буркардт
Пас отдал
Н. Амири
45'
+8
Желтая карточка
Л. Ажорк
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
(К)
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
8
Рани Хедира
(К)
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
4-3-3
27
Центнер
19
Каси
6
Фернандес
4
ван ден Берг
21
Да Коста
18
Баррейро
10
Амири
5
Краусс
9
Онисиво
19
Ажорк
9
Буркардт
4-1-3-2
1
Реннов
7
Фогт
5
Дехи
31
Кнохе
8
Госенс
8
Хедира
19
Хаберер
13
Шафер
93
Лайдуни
31
Фолланд
17
Холлербах
5
Краусс
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
5
Краусс
21
Да Коста
30
Видмер
30
Видмер
21
Да Коста
10
Амири
31
Кор
31
Кор
10
Амири
19
Ажорк
10
Груда
10
Груда
19
Ажорк
9
Онисиво
24
Нганкам
24
Нганкам
9
Онисиво
8
Госенс
21
Руссийон
21
Руссийон
8
Госенс
7
Фогт
2
Лейте
2
Лейте
7
Фогт
13
Шафер
33
Крал
33
Крал
13
Шафер
31
Фолланд
11
Ааронсон
11
Ааронсон
31
Фолланд
17
Холлербах
11
Вертессен
11
Вертессен
17
Холлербах
Остались в запасе
Майнц
Унион
1
Лассе Рис
ВР
2
Филипп Мвене
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
5
Марко Рихтер
ПВ
Главный тренер
Ян Зиверт
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
9
Крис Бедья
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
2
Филипп Мвене
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
5
Марко Рихтер
ПВ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
9
Крис Бедья
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Майнц - Унион
2
4
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
15
Офсайды
2
2
Количество передач
281
358
Сейвы
3
5
Точность передач %
58
63
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.19
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерсен
(Штутгарт)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Унион
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+