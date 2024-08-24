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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Унион
Майнц - Унион: обзор матча 24 августа 2024
Майнц
24.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Унион
53'
Н. Амири
74'
Л. Бенеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Унион
90'
+8
Желтая карточка
Р. Госенс
Замена
Н. Вайпер
️️️️
К. Сано
86'
Замена
П. Небель
️️️️
А. Каси
85'
83'
Замена
Л. Кверфельд
️️️️
К. Фогт
Замена
А. Зиб
️️️️
К. Онисиво
76'
74'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бенеш
Пас отдал
Т. Скарке
72'
Замена
Т. Скарке
️️️️
Б. Холлербах
72'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
А. Шафер
72'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
К. Триммель
65'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Л. Тусар
ГОЛ! 1:0!
Н. Амири
53'
52'
Желтая карточка
Д. Дехи
45'
+3
Желтая карточка
Л. Тусар
Замена
Ш. Белл
️️️️
М. Ляйтш
30'
Желтая карточка
Д. Кор
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К)
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Рани Хедира
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
9
Джордан
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
8
Пауль Небель
ПВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-1-2-1-2
27
Центнер
19
Каси
21
Ханше-Ольсен
5
Ляйтш
2
Мвене
6
Сано
10
Амири
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Онисиво
3-4-1-2
1
Реннов
7
Фогт
2
Лейте
5
Дехи
28
Триммель
29
Тусар
8
Хедира
8
Госенс
13
Шафер
17
Холлербах
9
Джордан
5
Ляйтш
16
Белл
16
Белл
5
Ляйтш
19
Каси
8
Небель
8
Небель
19
Каси
9
Онисиво
9
Зиб
9
Зиб
9
Онисиво
6
Сано
44
Вайпер
44
Вайпер
6
Сано
7
Фогт
14
Кверфельд
14
Кверфельд
7
Фогт
13
Шафер
8
Бенеш
8
Бенеш
13
Шафер
28
Триммель
19
Хаберер
19
Хаберер
28
Триммель
17
Холлербах
21
Скарке
21
Скарке
17
Холлербах
29
Тусар
11
Вертессен
11
Вертессен
29
Тусар
Остались в запасе
Майнц
Унион
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Александер Шволов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Майнц - Унион
1
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
9
Нарушения
10
15
Офсайды
1
1
Количество передач
378
319
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
72
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.5
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
- : -
05.12.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
- : -
05.12.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Мева Арена
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