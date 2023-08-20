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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Майнц
Унион - Майнц: обзор матча 20 августа 2023
Унион
20.08.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
4 : 1
Завершен
Майнц
1'
К. Беренс
9'
К. Беренс
70'
К. Беренс
90+6'
М. Пантович
64'
А. Каси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Майнц
ГОЛ! 4:1!
М. Пантович
Пас отдал
К. Фолланд
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
С. ван ден Берг
Замена
К. Фолланд
️️️️
К. Беренс
89'
88'
Пенальти не реализован!
Л. Ажорк
81'
Замена
Н. Вайпер
️️️️
Д. Да Коста
81'
Замена
Т. Краусс
️️️️
А. Сташ
80'
Желтая карточка
Л. Баррейро
Замена
М. Пантович
️️️️
Б. Ааронсон
76'
75'
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Джэ Сон
ГОЛ! 3:1!
К. Беренс
Пас отдал
Ш. Бекер
70'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
Д. Фофана
66'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Д. Руссийон
66'
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Каси
63'
Пенальти не реализован!
Л. Ажорк
60'
Замена
Б. Груда
️️️️
К. Онисиво
60'
Замена
С. ван ден Берг
️️️️
Д. Кор
59'
Желтая карточка
Д. Да Коста
51'
Желтая карточка
Д. Кор
31'
Желтая карточка
Л. Джэ Сон
Желтая карточка
К. Беренс
11'
ГОЛ! 2:0!
К. Беренс
Пас отдал
Э. Лайдуни
9'
ГОЛ! 1:0!
К. Беренс
Пас отдал
Д. Руссийон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
91
Кевин Беренс
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Унион
1
Александер Шволов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
27
Милош Пантович
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
5
Том Краусс
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Брайан Груда
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
21
Руссийон
33
Крал
28
Триммель
93
Лайдуни
11
Ааронсон
27
Фофана
91
Беренс
4-1-2-1-2
27
Центнер
21
Да Коста
6
Фернандес
16
Белл
19
Каси
18
Сташ
31
Кор
18
Баррейро
7
Джэ Сон
9
Онисиво
19
Ажорк
21
Руссийон
8
Госенс
8
Госенс
21
Руссийон
11
Ааронсон
27
Пантович
27
Пантович
11
Ааронсон
27
Фофана
23
Бекер
23
Бекер
27
Фофана
91
Беренс
31
Фолланд
31
Фолланд
91
Беренс
31
Кор
4
ван ден Берг
4
ван ден Берг
31
Кор
18
Сташ
5
Краусс
5
Краусс
18
Сташ
7
Джэ Сон
25
Баркок
25
Баркок
7
Джэ Сон
9
Онисиво
10
Груда
10
Груда
9
Онисиво
21
Да Коста
44
Вайпер
44
Вайпер
21
Да Коста
Остались в запасе
Унион
Майнц
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
9
Джордан
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Унион - Майнц
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
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2 : 3
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