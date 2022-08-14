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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Унион
Майнц - Унион: обзор матча 14 августа 2022
Майнц
14.08.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Унион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Унион
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
К. Онисиво
85'
82'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
82'
Замена
К. Триммель
️️️️
Ю. Рюэрсон
Замена
М. Мустафа
️️️️
М. Ингвартсен
75'
70'
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
70'
Замена
М. Торсбю
️️️️
Г. Харагучи
Замена
Л. Баррейро
️️️️
А. Сташ
65'
Замена
А. Фульини
️️️️
Л. Джэ Сон
65'
62'
Замена
А. Шафер
️️️️
Я. Хаберер
Желтая карточка
К. Онисиво
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
21
Тим Скарке
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Центнер
16
Белл
42
Хак
5
Ляйтш
24
Мартин
18
Сташ
30
Видмер
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Онисиво
7
Ингвартсен
3-3-2-1-1
1
Реннов
31
Кнохе
2
Лейте
6
Эккель
26
Рюэрсон
8
Хедира
17
Гисельман
78
Харагучи
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
18
Сташ
18
Баррейро
18
Баррейро
18
Сташ
7
Джэ Сон
10
Фульини
10
Фульини
7
Джэ Сон
9
Онисиво
37
Бургзорг
37
Бургзорг
9
Онисиво
7
Ингвартсен
9
Мустафа
9
Мустафа
7
Ингвартсен
26
Рюэрсон
28
Триммель
28
Триммель
26
Рюэрсон
78
Харагучи
2
Торсбю
2
Торсбю
78
Харагучи
19
Хаберер
13
Шафер
13
Шафер
19
Хаберер
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
Остались в запасе
Майнц
Унион
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Бо Свенссон
22
Леннарт Грил
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
21
Тим Скарке
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
21
Тим Скарке
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Майнц - Унион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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