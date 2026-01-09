Введите ваш ник на сайте
«Фрайбург» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 10 января 2026 с коэффициентом 1.78

09 января 2026 9:09
Фрайбург - Гамбург
10 янв. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа «Фрайбурга»
Сделать ставку

10 января в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Гамбург». Обе команды находятся в середине таблицы, однако подходят к матчу в разном игровом состоянии. Хозяева выглядят более стабильно, тогда как гости продолжают испытывать проблемы в обороне, особенно в выездных встречах.

«Фрайбург»

Команда уверенно проводит последние недели и регулярно набирает очки. Победа над «Вольфсбургом» со счетом 4:3 в прошлом туре подчеркнула атакующий потенциал коллектива. «Фрайбург» забивает в шести матчах подряд, а в последних пяти играх отличился девять раз. Средний показатель 1.80 гола за матч говорит о стабильной реализации моментов. При этом оборона не всегда действует безошибочно, однако в целом команда сохраняет баланс и редко проваливается на своем поле.

«Гамбург»

Гости продолжают бороться за стабильность, но серия матчей с пропущенными мячами серьезно осложняет задачу. «Гамбург» пропускает в девяти матчах подряд, а в последних пяти встречах позволил соперникам забить девять раз. При этом атакующая линия работает неплохо – в среднем 1.60 гола за игру, что позволяет команде регулярно цепляться за результат. Однако выездные матчи остаются слабым местом, включая три поражения подряд на чужом поле.

Факты о командах

«Фрайбург»

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

«Гамбург»

  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Проиграл 3 последних выездных матча

Личные встречи
42% (8)
37% (7)
21% (4)
21
Забитых мячей
17
1.11
В среднем за матч
0.89
3:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
2 : 1
10.01.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Фрайбург
2 : 1
30.10.2024
Гамбург
Германия. Кубок, 1/2 финала
Гамбург
1 : 3
19.04.2022
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 31 тур
Гамбург
1 : 0
21.04.2018
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
0 : 0
01.12.2017
Гамбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гамбург
2 : 2
18.02.2017
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
20.09.2016
Гамбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Гамбург
1 : 1
08.05.2015
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
0 : 0
13.12.2014
Гамбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Гамбург
1 : 1
26.03.2014
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
0 : 3
27.10.2013
Гамбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Гамбург
0 : 1
06.04.2013
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
0 : 0
10.11.2012
Гамбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Гамбург
1 : 3
17.03.2012
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
1 : 2
16.10.2011
Гамбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Гамбург
0 : 2
30.04.2011
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
1 : 0
04.12.2010
Гамбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
Гамбург
2 : 0
16.01.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
1 : 1
09.08.2009
Гамбург
Показать все

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Гамбург»

Исходя из текущей формы, «Фрайбург» выглядит более сбалансированной командой и имеет преимущество за счет домашнего поля. «Гамбург» способен ответить голом, но проблемы в обороне могут стать решающим фактором. Матч ожидается результативным, с преимуществом хозяев по созданным моментам.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Фрайбурга» – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

1.78
Победа «Фрайбурга»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Гамбург Фрайбург
