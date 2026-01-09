10 января в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Гамбург». Обе команды находятся в середине таблицы, однако подходят к матчу в разном игровом состоянии. Хозяева выглядят более стабильно, тогда как гости продолжают испытывать проблемы в обороне, особенно в выездных встречах.

«Фрайбург»

Команда уверенно проводит последние недели и регулярно набирает очки. Победа над «Вольфсбургом» со счетом 4:3 в прошлом туре подчеркнула атакующий потенциал коллектива. «Фрайбург» забивает в шести матчах подряд, а в последних пяти играх отличился девять раз. Средний показатель 1.80 гола за матч говорит о стабильной реализации моментов. При этом оборона не всегда действует безошибочно, однако в целом команда сохраняет баланс и редко проваливается на своем поле.

«Гамбург»

Гости продолжают бороться за стабильность, но серия матчей с пропущенными мячами серьезно осложняет задачу. «Гамбург» пропускает в девяти матчах подряд, а в последних пяти встречах позволил соперникам забить девять раз. При этом атакующая линия работает неплохо – в среднем 1.60 гола за игру, что позволяет команде регулярно цепляться за результат. Однако выездные матчи остаются слабым местом, включая три поражения подряд на чужом поле.

Факты о командах

«Фрайбург»

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

«Гамбург»

Пропускает в 9 матчах подряд

Забивает в 5 последних матчах

В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Проиграл 3 последних выездных матча

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Гамбург»

Исходя из текущей формы, «Фрайбург» выглядит более сбалансированной командой и имеет преимущество за счет домашнего поля. «Гамбург» способен ответить голом, но проблемы в обороне могут стать решающим фактором. Матч ожидается результативным, с преимуществом хозяев по созданным моментам.

