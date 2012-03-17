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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Фрайбург
Гамбург - Фрайбург: обзор матча 17 марта 2012
Гамбург
17.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Фрайбург
75'
И. Иличевич
20'
Й. Флум
43'
Д. Калиджиури
72'
С. Макиади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Фрайбург
Замена
И. Сантини
️️️️
С. Макиади
Желтая карточка
М. Муйджа
ГОЛ! 1:3!
И. Иличевич
ГОЛ! 0:3!
С. Макиади
Пас отдал
Р. Шустер
Желтая карточка
С. Макиади
Замена
К. Геде
️️️️
Я. Розенталь
Желтая карточка
О. Сорг
Замена
М. Берг
️️️️
Г. Торе
Замена
Х. Сон
️️️️
Р. Теше
ГОЛ! 0:2!
Д. Калиджиури
Пас отдал
М. Муйджа
Замена
Р. Шустер
️️️️
Й. Флум
20'
ГОЛ! 0:1!
Й. Флум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
9
Себастьян Фрайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Томас Ринкон
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
5
Робин Шустер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
31
Карим Геде
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
4-5-1
33
Дробны
25
Брума
28
Мансьенн
2
Дикмайер
41
Райкович
16
Иличевич
30
Арслан
14
Яролим
8
Теше
30
Торе
33
Петрич
3-2-3-2
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
3
Дианье
23
Муйджа
7
Шмид
9
Фрайс
16
Макиади
23
Флум
20
Калиджиури
10
Розенталь
8
Теше
7
Сон
7
Сон
8
Теше
30
Торе
33
Берг
33
Берг
30
Торе
23
Флум
5
Шустер
5
Шустер
23
Флум
10
Розенталь
31
Геде
31
Геде
10
Розенталь
16
Макиади
18
Сантини
18
Сантини
16
Макиади
Остались в запасе
Гамбург
Фрайбург
30
Свен Нойхаус
ВР
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Главный тренер
Торстен Финк
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Гамбург - Фрайбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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