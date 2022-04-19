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Расписание матчей
Германия. Кубок
Гамбург - Фрайбург
Гамбург - Фрайбург: обзор матча 19 апреля 2022
Гамбург
19.04.2022, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
1 : 3
Завершен
Фрайбург
88'
Р. Глатцель
11'
Н. Петерсен
17'
Н. Хефлер
35'
В. Грифо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гамбург - Фрайбург
90'
+3
Желтая карточка
Н. Вайсхаупт
90'
+2
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Д. Шмид
Желтая карточка
М. Хейер
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Р. Глатцель
Пас отдал
М. Мухайм
88'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
А. Сухонен
85'
Замена
М. Мухайм
️️️️
Б. Джатта
82'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Й. Вагноман
82'
79'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
У. Ен Чон
79'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
Желтая карточка
М. Кауфманн
75'
72'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Л. Рейс
69'
64'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Р. Салаи
64'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Н. Петерсен
63'
Желтая карточка
Н. Хефлер
57'
Желтая карточка
К. Гюнтер
Желтая карточка
Л. Рейс
48'
Желтая карточка
Й. Мефферт
37'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
В. Грифо
17'
ГОЛ! 0:2!
Н. Хефлер
11'
ГОЛ! 0:1!
Н. Петерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
5
Мориц Хейер
ЦЗ
44
Марио Вушкович
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
10
Ансси Сухонен
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
28
Йонас Мефферт
ЦФ
15
Людовит Рейс
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
8
Сонни Киттель
ЦФ
1
Даниэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гамбург
28
Миро Мухайм
ЛЗ
30
Ян Гьямера
ЦЗ
17
Фарид Алиду
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
15
Йонас Дэвид
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
12
Том Миккель
ЦФ
8
Давид Кинсомби
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
4-1-5
5
Хейер
44
Вушкович
4
Шонлау
4
Вагноман
10
Сухонен
15
Рейс
1
Фернандес
8
Киттель
19
Глатцель
28
Мефферт
4-1-1-3-1
1
Флеккен
7
Шмид
3
Линхарт
4
Шлоттербек
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
11
Чон
7
Салаи
32
Грифо
18
Петерсен
18
Джатта
28
Мухайм
28
Мухайм
18
Джатта
4
Вагноман
17
Алиду
17
Алиду
4
Вагноман
10
Сухонен
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
10
Сухонен
15
Рейс
29
Кауфманн
29
Кауфманн
15
Рейс
11
Чон
19
Хаберер
19
Хаберер
11
Чон
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
7
Шмид
25
Сильдийя
25
Сильдийя
7
Шмид
18
Петерсен
9
Демирович
9
Демирович
18
Петерсен
7
Салаи
9
Хелер
9
Хелер
7
Салаи
Остались в запасе
Гамбург
Фрайбург
30
Ян Гьямера
ЦЗ
15
Йонас Дэвид
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
12
Том Миккель
ЦФ
8
Давид Кинсомби
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
30
Ян Гьямера
ЦЗ
15
Йонас Дэвид
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
12
Том Миккель
ЦФ
8
Давид Кинсомби
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Гамбург - Фрайбург
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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