Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Гамбург
Фрайбург - Гамбург: обзор матча 20 сентября 2016
Фрайбург
20.09.2016, вторник, 21:00
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Гамбург
70'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Гамбург
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Филипп
85'
77'
Замена
П. Ласогга
️️️️
Б. Вуд
76'
Замена
А. Халилович
️️️️
Н. Мюллер
ГОЛ! 1:0!
Н. Петерсен
70'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
69'
62'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Л. Вальдшмидт
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
М. Франтц
62'
Желтая карточка
М. Франтц
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Онур Булут
ПП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
14
Аарон Хант
АП
21
Джидеон Юнг
ПП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Ален Халилович
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Шволов
30
Гюнтер
5
Гульде
15
Штенцель
27
Хефлер
8
Франтц
6
Абраши
6
Булут
32
Грифо
26
Филипп
7
Нидерлехнер
4-3-1-2
15
Адлер
2
Сакаи
4
Спахич
5
Джуру
3
Дуглас Сантос
21
Юнг
9
Мюллер
8
Экдаль
14
Хант
17
Вуд
7
Вальдшмидт
8
Франтц
5
Нидермайер
5
Нидермайер
8
Франтц
26
Филипп
19
Хаберер
19
Хаберер
26
Филипп
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Нидерлехнер
9
Мюллер
10
Халилович
10
Халилович
9
Мюллер
7
Вальдшмидт
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Вальдшмидт
17
Вуд
10
Ласогга
10
Ласогга
17
Вуд
Остались в запасе
Фрайбург
Гамбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Фрайбург - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Гамбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+