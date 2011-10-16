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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Гамбург
Фрайбург - Гамбург: обзор матча 16 октября 2011
Фрайбург
16.10.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Гамбург
47'
П. Сиссе
12'
Х. Сон
74'
И. Иличевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Гамбург
+3
Желтая карточка
Я. Дробны
Замена
М. Янсен
️️️️
Х. Сон
Замена
М. Нику
️️️️
А. Хинкель
Пенальти не реализован!
П. Сиссе
Замена
Г. Дембеле
️️️️
Я. Абдессадки
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
М. Петрич
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
А. Путило
ГОЛ! 1:2!
И. Иличевич
Пас отдал
Г. Торе
Замена
И. Иличевич
️️️️
Ж. Гин Лам
ГОЛ! 1:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Ф. Баcтианс
Желтая карточка
М. Петрич
Желтая карточка
Ю. Шустер
Желтая карточка
Г. Качар
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Родольфо Кардосо
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
26
Эрик Йендришек
ЛП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
4-5-1
1
Бауманн
11
Баcтианс
4
Барт
11
Крмас
20
Хинкель
16
Макиади
14
Путило
23
Флум
23
Шустер
6
Абдессадки
61
Сиссе
4-4-1-1
33
Дробны
25
Брума
16
Вестерманн
41
Райкович
3
Аого
26
Лам
20
Качар
8
Теше
30
Торе
7
Сон
33
Петрич
20
Хинкель
8
Нику
8
Нику
20
Хинкель
6
Абдессадки
11
Дембеле
11
Дембеле
6
Абдессадки
14
Путило
27
Райзингер
27
Райзингер
14
Путило
7
Сон
7
Янсен
7
Янсен
7
Сон
26
Лам
16
Иличевич
16
Иличевич
26
Лам
33
Петрич
34
Герреро
34
Герреро
33
Петрич
Остались в запасе
Фрайбург
Гамбург
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Мануэль Зальц
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Маркус Зорг
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
Главный тренер
Родольфо Кардосо
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Мануэль Зальц
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
Главный тренер
Маркус Зорг
Главный тренер
Родольфо Кардосо
Статистика матча Фрайбург - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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