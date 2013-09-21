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    Родольфо Кардосо

    Тренер
    Имя Родольфо
    Фамилия Кардосо
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 17 октября 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гамбург 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.09.2013 Гамбург 0 : 2 Вердер
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