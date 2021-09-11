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Андреас Хинкель
Андреас Хинкель
Завершил карьеру
26 марта 1982 (44), Бакнанг
#20 | Защитник
183 см | 76 кг
Германия
Статистика
Новости
Публикации
Хинкель – о Кокорине: «Он получал травму, когда появлялся шанс себя показать»
2021.09.11 15:00
3
Ларссон: «Спасибо Тедеско, Хинкелю и Урванчки – с ними я вышел на новый уровень. Продолжим радовать фанатов с новым штабом»
2021.06.15 20:41
Фото
Тедеско и его помощникам подарили именные футболки с автографами команды
2021.05.10 22:24
1
«Считаем «Динамо» фаворитом». Тренер «Спартака» Хинкель – о предстоящем дерби
2021.03.07 22:24
2
Тренер «Спартака» Хинкель: «VAR делает футбол лучше и честнее, но иногда происходят странные ситуации»
2020.08.15 08:55
16
«Чемпионат»: в матче с «Арсеналом» Хинкель будет руководить «Спартаком» вместо дисквалифицированного Тедеско
2020.06.19 16:58
3
Хинкель: «Нынешнему «Спартаку» не хватает опыта, особенно в сложных ситуациях»
2020.03.27 14:42
6
Хинкель: «Общаемся с Кержаковым на испанском языке»
2020.03.26 11:32
3
Хинкель: «Считаю, что в свое время выиграл челлендж у Роналду»
2020.03.26 09:56
1
Хинкель: «Глебу стоило оставаться в «Арсенале» и не уходить из «Барселоны» после первого сезона»
2020.03.26 08:32
2
Тренер «Спартака» Хинкель: «Последний матч с «Зенитом» показал, что мы можем играть с этой командой на равных»
2020.03.18 11:41
4
Хинкель: «Спартак» ставит перед собой самые амбициозные цели. Но летом в команде слишком многое изменилось»
2019.10.15 18:40
3
Хинкель: «Спартак» – самый популярный клуб России. У него 25 миллионов фанатов»
2019.10.15 15:56
46
Sport24: экс-защитник сборной Германии Хинкель войдет в тренерский штаб Тедеско в «Спартаке»
2019.10.08 00:36
7
«Штутгарт» уволил главного тренера. Команда идет на последнем месте в Бундеслиге
2018.10.07 11:01
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