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    Ларссон: «Спасибо Тедеско, Хинкелю и Урванчки – с ними я вышел на новый уровень. Продолжим радовать фанатов с новым штабом»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал выбор болельщиков, признавших его лучшим игроком команды в сезоне-2020/21.

    «Большое спасибо всем, кто проголосовал за меня как за лучшего игрока! Мы сделали большой шаг в правильном направлении, прошли в квалификацию Лиги чемпионов и в целом провели хороший сезон. Нужно продолжать развиваться и стремиться к великим целям!

    Для меня большая честь играть в таком большом клубе, как «Спартак». Хочу поблагодарить всех игроков, персонал и, конечно же, болельщиков за этот сезон. Без вашей поддержки наш результат не был бы возможен!

    И, разумеется, я хочу сказать спасибо Доменико Тедеско, Андреасу Хинкелю и Максу Урванчки за время, которое мы провели вместе. С ними я вышел на новый уровень. Всегда буду благодарен за то, что они сделали для меня и для клуба.

    Мы продолжим радовать наших фанатов уже с новым тренерским штабом», – сказал Ларссон.

    • В минувшем сезоне Ларссон провел за «Спартак» 30 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.
    • Столичный клуб финишировал на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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