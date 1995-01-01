Хинкель: «Спартак» ставит перед собой самые амбициозные цели. Но летом в команде слишком многое изменилось»

Все начинается с ...здежа! Помню Кононов тоже начал с 4-х месяцев! Де жа вю?
Андреас Хинкель, помощник нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, рассказал о задачах московского клуба.
«Такой клуб, как «Спартак», конечно, всегда ставит перед собой самые амбициозные цели. Однако летом в команде произошли слишком большие изменения. Поэтому «Спартак» – одна из самых молодых команд в лиге.
Это нелегко. Пять последних игр в чемпионате и вовсе были проиграны. Поэтому сейчас наша задача – начать набирать очки как можно скорее и стабилизировать команду», – сказал Хинкель.
Хинкель также заявил, что «Спартак» – самый популярный клуб в России, за который болеет 25 миллионов человек.
- В понедельник Тедеско сообщил, что Хинкель войдет в его тренерский штаб.
- Хинкель завершил карьеру футболиста в сентябре 2012 года.
- С 2013 года он работает в «Штутгарте».