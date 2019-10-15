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  • Хинкель: «Спартак» ставит перед собой самые амбициозные цели. Но летом в команде слишком многое изменилось»

Хинкель: «Спартак» ставит перед собой самые амбициозные цели. Но летом в команде слишком многое изменилось»

15 октября 2019, 18:40
3

Андреас Хинкель, помощник нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, рассказал о задачах московского клуба.

«Такой клуб, как «Спартак», конечно, всегда ставит перед собой самые амбициозные цели. Однако летом в команде произошли слишком большие изменения. Поэтому «Спартак» – одна из самых молодых команд в лиге.

Это нелегко. Пять последних игр в чемпионате и вовсе были проиграны. Поэтому сейчас наша задача – начать набирать очки как можно скорее и стабилизировать команду», – сказал Хинкель.

Хинкель также заявил, что «Спартак» – самый популярный клуб в России, за который болеет 25 миллионов человек.

  • В понедельник Тедеско сообщил, что Хинкель войдет в его тренерский штаб.
  • Хинкель завершил карьеру футболиста в сентябре 2012 года.
  • С 2013 года он работает в «Штутгарте».

Источник: ZVW
Россия. Премьер-лига Спартак Хинкель Андреас Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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piligrim1986
1571154708
ага, летом 2003 года...
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Я - легенда
1571156426
Посмотрел я тут небольшое видео с первой тренировки Спартака. Игроки красно-белых почему-то смотрели на Тедеско с такими ***#щами, типа: "Это чё за х#й с горы скатился к нам?" ))) Даже не знаю, почему. После тренировки все, конечно, друг другу похлопали. Но что из этого получится, пока не понятно ;-)
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Serjoga
1571157670
Все начинается с ...здежа! Помню Кононов тоже начал с 4-х месяцев! Де жа вю?
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