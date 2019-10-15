Хинкель: «Спартак» ставит перед собой самые амбициозные цели. Но летом в команде слишком многое изменилось»

Андреас Хинкель, помощник нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, рассказал о задачах московского клуба.

«Такой клуб, как «Спартак», конечно, всегда ставит перед собой самые амбициозные цели. Однако летом в команде произошли слишком большие изменения. Поэтому «Спартак» – одна из самых молодых команд в лиге.

Это нелегко. Пять последних игр в чемпионате и вовсе были проиграны. Поэтому сейчас наша задача – начать набирать очки как можно скорее и стабилизировать команду», – сказал Хинкель.

Хинкель также заявил, что «Спартак» – самый популярный клуб в России, за который болеет 25 миллионов человек.