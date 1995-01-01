Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Хинкель: «Спартак» ставит перед собой самые амбициозные цели. Но летом в команде слишком многое изменилось»

    Андреас Хинкель, помощник нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, рассказал о задачах московского клуба.

    «Такой клуб, как «Спартак», конечно, всегда ставит перед собой самые амбициозные цели. Однако летом в команде произошли слишком большие изменения. Поэтому «Спартак» – одна из самых молодых команд в лиге.

    Это нелегко. Пять последних игр в чемпионате и вовсе были проиграны. Поэтому сейчас наша задача – начать набирать очки как можно скорее и стабилизировать команду», – сказал Хинкель.

    Хинкель также заявил, что «Спартак» – самый популярный клуб в России, за который болеет 25 миллионов человек.

    • В понедельник Тедеско сообщил, что Хинкель войдет в его тренерский штаб.
    • Хинкель завершил карьеру футболиста в сентябре 2012 года.
    • С 2013 года он работает в «Штутгарте».

    Источник: ZVW

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:40
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7926

      Serjoga 25 минут назад

      Все начинается с ...здежа! Помню Кононов тоже начал с 4-х месяцев! Де жа вю?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1665

      Борат 38 минут назад

      В фнл с динамо было б сказка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      Я - легенда 45 минут назад

      Посмотрел я тут небольшое видео с первой тренировки Спартака. Игроки красно-белых почему-то смотрели на Тедеско с такими ***#щами, типа: "Это чё за х#й с горы скатился к нам?" ))) Даже не знаю, почему. После тренировки все, конечно, друг другу похлопали. Но что из этого получится, пока не понятно ;-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      piligrim1986 1 час назад

      ага, летом 2003 года...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74027
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru