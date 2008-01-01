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    В тренерском штабе Тедеско в «Спартаке» не будет россиян

    Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто войдет в его тренерский штаб.

    «С немецкой стороны будет Андреас Хинкель, мы работали с ним в «Штутгарте». Тренер вратарей — Макс Урванчки, в одно время он очень меня поддерживал в сложной ситуации, на таких людей я очень надеюсь. Тренером по физподготовке будет русскоговорящий специалист. Пока все»,– сказал Тедеско.

    Гендиректор «Спартака» Томас Цорн уточнил, что русскоговорящий специалист, о котором сказал Тедеско, — это серб Владимир Чепзанович, который ранее работал в штабе московской команды.

    Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +357

      Пельш 1 1 час назад

      Правильно, что бы не мешались под ногами!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +700

      Taps > Пельш 1 17 секунд назад

      И русских футболистов уберите ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3003

      САДЫЧОК 1 час назад

      В тренерском штабе Тедеско в «Спартаке» не будет россиян...ЭТО РАДУЕТ ! не будет подковёрной чешуи !

      2
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