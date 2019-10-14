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В тренерском штабе Тедеско в «Спартаке» не будет россиян

14 октября 2019, 18:58
7

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто войдет в его тренерский штаб.

«С немецкой стороны будет Андреас Хинкель, мы работали с ним в «Штутгарте». Тренер вратарей — Макс Урванчки, в одно время он очень меня поддерживал в сложной ситуации, на таких людей я очень надеюсь. Тренером по физподготовке будет русскоговорящий специалист. Пока все»,– сказал Тедеско.

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн уточнил, что русскоговорящий специалист, о котором сказал Тедеско, — это серб Владимир Чепзанович, который ранее работал в штабе московской команды.

Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Цорн Томас
Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1571069696
В тренерском штабе Тедеско в «Спартаке» не будет россиян...ЭТО РАДУЕТ ! не будет подковёрной чешуи !
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Пельш 1
1571070547
Правильно, что бы не мешались под ногами!
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Lester84
1571075666
Ничего, Федун найдет местечко своим родственникам и друзьям)))
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raritet
1571080276
ну да, собственно, зачем в России еще русские? Их и так полно вокруг. Хоть в Команде не будет, а там глядишь, и оставшиеся русские игроки будут Шпрехен Зи Дойч.
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Sanloko
1571115248
и как народ воспринял эту новость о том, что "народную команду" взяли немцы? А никак, сглотнули в очередной раз.....
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zigbert
1571141995
Это его право. Отвечать за результаты команды ему придется самому.
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