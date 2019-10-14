В тренерском штабе Тедеско в «Спартаке» не будет россиян

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто войдет в его тренерский штаб.

«С немецкой стороны будет Андреас Хинкель, мы работали с ним в «Штутгарте». Тренер вратарей — Макс Урванчки, в одно время он очень меня поддерживал в сложной ситуации, на таких людей я очень надеюсь. Тренером по физподготовке будет русскоговорящий специалист. Пока все»,– сказал Тедеско.

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн уточнил, что русскоговорящий специалист, о котором сказал Тедеско, — это серб Владимир Чепзанович, который ранее работал в штабе московской команды.

Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»